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Kurtulmuş Estonya Cumhurbaşkanı Karis ile görüştü: Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile görüştü. Kurtulmuş, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin 100. yılı olduğunu hatırlatarak, Baltık ülkeleri arasında Türkiye ve Estonya'nın fevkalade önemli bir dostluk ilişkisi söz konusudur. Sadece iki ülke arasındaki ilişkiler değil, uluslararası platformlarda da çok yakın ilişki içindeyiz” ifadelerini kullandı.

13:56 - 27/06/2024 Perşembe
IHA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile görüştü.

Kurtulmuş, TBMM Mermerli Salon'da Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile görüştü. Kurtulmuş, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin 100. yılı olduğunu hatırlatarak,
“Türkiye, Estonya'nın Rusya tarafından ilhak edilmesini kabul etmemiş, Estonya'nın toprak bütünlüğünü savunmuştur. 1991'den, bağımsızlığınızdan bu yana sıcak, samimi ilişkiler devam etmektedir ve gelişmektedir. Baltık ülkeleri arasında Türkiye ve Estonya'nın fevkalade önemli bir dostluk ilişkisi söz konusudur. Sadece iki ülke arasındaki ilişkiler değil, uluslararası platformlarda da çok yakın ilişki içindeyiz”
ifadelerini kullandı.

Estonya Cumhurbaşkanı Karis ise, Türkiye'nin Estonya'ya olan desteklerini unutmadıklarını belirtti. Karis, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının Avrupa açısından tehlike oluşturduğunu da belirtti.



#Numan Kurtulmuş
#TBMM
#Alar Karis
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