Kurtulmuş Estonya Cumhurbaşkanı Karis ile görüştü: Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı

“Türkiye, Estonya'nın Rusya tarafından ilhak edilmesini kabul etmemiş, Estonya'nın toprak bütünlüğünü savunmuştur. 1991'den, bağımsızlığınızdan bu yana sıcak, samimi ilişkiler devam etmektedir ve gelişmektedir. Baltık ülkeleri arasında Türkiye ve Estonya'nın fevkalade önemli bir dostluk ilişkisi söz konusudur. Sadece iki ülke arasındaki ilişkiler değil, uluslararası platformlarda da çok yakın ilişki içindeyiz”