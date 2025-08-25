Kuşadası’nda gasbedilmek istenen Ukraynalı çocuk sırtından bıçaklandı

Olay, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde önceki gün saat 22.30 sıralarında Camikebir Mahallesi’nde bulunan Kasım Yaman Parkı’nda meydana geldi. Parkta oturan İllia F.’nin yanına gelen B.C.B., A.K. ve ismi açıklanmayan bir kişi, iddiaya göre Ukraynalı çocuktan sigara ve para istedi. İllia F.’nin vermemesi üzerine, kişiler bu kez çocuğun cep telefonunu gasbetmeye çalıştı. Arkadaşıyla birlikte kaçan çocuğu takip eden 3 şüpheliden B.C.B, İllia F.’yi sırtından bıçakladı. Yakınlardaki bir restoranın mutfağına sığınan İllia F., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.