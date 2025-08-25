Ülkü Ocakları’ndan İzmir'de çevre temizliği

İzmir’in tüm sahillerinde İzmir Ülkü Ocakları’ndan eş zamanlı temizlik çalışması
İzmir’de çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı öncülüğünde geniş kapsamlı bir sahil temizliği gerçekleştirildi.
MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ile Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç’ın da katıldığı etkinlik, Çeşme’den başlatılarak kentin tüm sahil şeridine yayıldı.
Konak İskele, İnciraltı, Karşıyaka ve Bayraklı sahillerinden; Mavişehir Sasalı Girişi, Seferihisar Akarca Haritacılar Sahili, Güzelbahçe Halk Plajı, Selçuk Pamucak Sahili, Menderes’in Ahmetbeyli, Özdere ve Gümüldür sahilleri ile Foça, Aliağa, Dikili ve Urla sahillerine kadar geniş bir bölgede temizlik çalışmaları yürütüldü.
Etkinlik sonunda Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Temiz bir çevre, sağlıklı bir gelecek demektir. Doğamıza ve denizimize sahip çıkmaya devam edeceğiz" mesajı verildi.
