Ülkü Ocakları’ndan İzmir'de çevre temizliği

Konak İskele, İnciraltı, Karşıyaka ve Bayraklı sahillerinden; Mavişehir Sasalı Girişi, Seferihisar Akarca Haritacılar Sahili, Güzelbahçe Halk Plajı, Selçuk Pamucak Sahili, Menderes’in Ahmetbeyli, Özdere ve Gümüldür sahilleri ile Foça, Aliağa, Dikili ve Urla sahillerine kadar geniş bir bölgede temizlik çalışmaları yürütüldü.