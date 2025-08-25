Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Erdoğan ve Bahçeli Ahlat'ta bir araya geldi

Erdoğan ve Bahçeli Ahlat'ta bir araya geldi

15:3725/08/2025, Pazartesi
G: 25/08/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi, ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi, ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi, Bitlis Ahlat'ta inşa ettirdiği Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nda ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü etkinlikleri için geldiği Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Devlet Bahçeli'yi Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nda ziyaret etti.


Nisan 2023'te Bahçeli'nin talimatı ile yapımına başlanan ve mimarlığını MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hayri Bulut'un üstlendiği konakta, Selçuklu mimarisinden esinlenildi.


Basına kapalı gerçekleşen ziyaret, yaklaşık 45 dakika sürdü.


Erdoğan, ziyaretin ardından yerleşke çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara oyuncak verdi.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanı
#Devlet Bahçeli
#MHP
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR! Memur zammı ne kadar olacak? Hakem Heyeti toplantısı bitti mi, karar açıklandı mı?