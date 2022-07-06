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KONYA

Kuyumcunun katili eski Türkiye birincisi çıktı

Konya Seydişehir'de Osman Ertuğrul Yavuz, kuyumcu Yusuf Şahin'i öldürdü. Yavuz'un 2014 LGS'de Türkiye birincisi olduğu, üniversite sınavında da ilçe birincisi olarak tıp fakültesini kazandığı öğrenildi.

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Haber Merkezi Diğer
Kuyumcunun katili eski Türkiye birincisi çıktı
Foto: Arşiv.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Hacı Seyitali Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde kuyumcu dükkanı işleten Yusuf Şahin (60), komşu kuyumcunun oğlu Osman Ertuğrul Yavuz (27) tarafından dün iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Şahin olay yerinde hayatını kaybederken kaçan zanlı Yavuz ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kuyumcu Yusuf Şahin'i öldüren Osman Ertuğrul Yavuz.
Kuyumcu Yusuf Şahin'i öldüren Osman Ertuğrul Yavuz.

Sabah gazetesindeki habere göre; psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen katil zanlısı Yavuz'un 2014'te LGS'de (Liseye Giriş Sınavı) tam puan olarak Türkiye birinciliğine ortak olduğu, üniversite sınavında da ilçe birincisi olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığı öğrenildi. Yavuz'un üniversiteyi 3'üncü sınıftan terk ettiği belirtildi.

Yavuz'un elinde tabanca ile kuyumcuya girmesi ve cinayetin ardından da tabanca ile koşarak kaçmayı güvenlik kameralarına yansıdı. Silahın peş peşe ateşlendiği an iş yerinin önünden geçmekte olan bir kadın bir çocuk da olay yerinden hızlıca uzaklaştığı görülüyor.

Öldürülen kuyumcu Yusuf Şahin.
Öldürülen kuyumcu Yusuf Şahin.

Yavuz'un ifadesinde "Aramızda husumet yoktu. Nefret ve düşmanlık uyandırıcak hareketleri vardı. Bu bende korkuya neden oluyordu. Bu duygum 5 yıldır var. 1 gün önce kolumda titreme ve huzursuzluk hissi bastırdı" dediği öğrenildi.

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