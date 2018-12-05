Gündem Kuzey Iraka hava harekatı 4 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

​Kuzey Irak'a hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'a hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'nın Twitter hesabından, hava harekatlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, Irak kuzeyinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen teröristlere karşı düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 4 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu

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