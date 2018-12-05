​Kuzey Irak'a hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'nın Twitter hesabından, hava harekatlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, Irak kuzeyinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen teröristlere karşı düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 4 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu

Irak kuzeyine 03 Aralık 2018’de keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen teröristlere karşı düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı dört bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/MkrTnAYHuA — TSK (@TSKGnkur) 5 Aralık 2018

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