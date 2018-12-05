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VAN

Van merkezli PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı

Van'da yapılan bir ihalede usulsüzlük gerçekleştirdikleri ve elde ettikleri kazancı PKK/KCK terör örgütüne gönderdikleri tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

IHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Van’da yapılan bir ihalede, ihalenin usulsüz olarak gerçekleştirildiği ve ihaledeki kazancın PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin finansmanı, desteklenmesi amacıyla kullanıldığının tespit edilmesi üzerine ihale dosyasında adı geçen 13 şahsa yönelik operasyon yapıldı.

10 kişi gözaltına alındı

  • Van merkezli İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Muş illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda, toplam 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahısların ikamet, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

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