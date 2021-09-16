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EĞİTİM

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar KYK sonuçlarını e-Devlet'ten öğrenebilecek.

Haber Merkezi AA
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! - e-Devlet KYK sonucu öğrenme ekranı
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üniversiteli arkadaşlarım, GSB Yurtları başvuru sonuçlarınız belli oldu. Yoğun başvuruları hızlı ve objektif bir şekilde 12 farklı kurumdan verilerle değerlendirerek sonuçlandırdık. Yeni yuvanızda sizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kasapoğlu, çeşitli yurtların yer aldığı videoyu da paylaştı.

Öğrenciler sonuçları, "http://turkiye.gov.tr"den öğrenebilecek.

e-Devlet KYK yurt başvuru sonucu için tıklayınız

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