KPSS sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün Twitter hesabından 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Aygün yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Değerli KPSS adaylarımız,
Ağustos ayında ardışık üç hafta sonu gerçekleştirdiğimiz 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sınav sonuçları açıklanmıştır.
Adaylarımız sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan öğrenebilirler.
Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. #2021KPSS"
Değerli KPSS adaylarımız,
Ağustos ayında ardışık üç hafta sonu gerçekleştirdiğimiz 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sınav sonuçları açıklanmıştır.
Adaylarımız sonuçlarını https://t.co/CPr8RBogKf sayfamızdan öğrenebilirler.
Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. #2021KPSS
Değerli KPSS adaylarımız,
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