Gündem KPSS sonuçları açıklandı
EĞİTİM

KPSS sonuçları açıklandı

2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS sonuçları açıklandı mı? (KPSS sonuç sorgulama)
Arşiv

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün Twitter hesabından 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Aygün yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Değerli KPSS adaylarımız,

Ağustos ayında ardışık üç hafta sonu gerçekleştirdiğimiz 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sınav sonuçları açıklanmıştır.

Adaylarımız sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan öğrenebilirler.

Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. #2021KPSS"

SONUÇLARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçları açıklandı
GÜNDEM
Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçları açıklandı
Abone Ol Google News
Almanyada karşılıklı goller

Almanya'da karşılıklı goller

Kritik mücadele saat 22.00'de başlayacak.
Gecenin ilk 3 puanı

Gecenin ilk 3 puanı

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Lazio'yu tek golle geçti.
Fitch Türkiyenin büyüme beklentisini yükseltti

​İstikrar ve güven ikliminden taviz yok.

'CHP'nin ipini tutanlar, Türkiye'nin muazzam yükselişini engelleyemeyecek'

Keşfedilmeyi bekleyen cevher

Keşfedilmeyi bekleyen cevher

Gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor.

​Almanya'da gördüklerinden etkilendi memleketine aynısını kurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.