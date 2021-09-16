KPSS sonuçları açıklandı

"Bilge Çocuk" görme engelli öğrencilerin yanında: Braille alfabesiyle oluşturulmuş 2'nci özel sayı yayınlandı

Bilge Çocuk dergisi görme engelli çocuklara yönelik ikinci özel sayısını 8 Eylül Okuma Yazma Günü'nde yayınladı. Bu kapsamda Türkan Sabancı Görme Engelliler Ortaokulu'nda eğitim gören çocuklar ziyaret edildi ve yeni sayının tanıtımı gerçekleştirildi.



Çocukların gelişimleri için bilim, tarih, teknoloji, değerler eğitimi gibi birçok içeriği bir araya getiren, eğlendirirken öğretmeyi amaçlayan Albayrak Medya markalarından Bilge Çocuk Dergisi, 8 Eylül Okuma Yazma Günü vesilesiyle Braille alfabesiyle oluşturulmuş 2. özel sayıyı yayınladı. Sabri Ülker Vakfı katkılarıyla hazırlanan dergiyle görme engelli çocuklar, pek çok güzel ve faydalı içerikle tanıştı. Türkan Sabancı Görme Engelliler Ortaokulu ziyaretiyle çocuklara Bilge Çocuk Görme Engelliler 2. sayısı hediye edildi ve engellerin ortadan kalkması ve her çocuğun hayal dünyasının zenginleşmesi için daha fazla çalışma yapılmasının altı çizildi.