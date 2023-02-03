Lacivert takım kırmızı kravat: Ankara'da seçim modası başladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı canlı yayında Altılı Masa'nın aday belirleme sürecine ilişkin konuştu. "Altılı Masa içinde çok net bir şekilde bir güç savaşı var, güç birliği yok." diyen Dağ, "Son dönemlerdeki hadiselerde kamuoyuna sızdırılan bilgilerden çok net gördük. Kendilerine basın vasıtasıyla bunu sızdırıyorlar. Burada ittifak değil bir ihtilaf var. Buradan bir şey çıkmaz." ifadelerini kullandı.