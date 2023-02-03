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Lacivert takım kırmızı kravat: Ankara'da seçim modası başladı

Seçimler için 14 Mayıs tarihi neredeyse netleşirken başkentte aday trafiği de hız kazandı. AK Parti başta olmak üzere genel merkezlerin önü, lacivert takım giyen ve kırmızı kravat takanlarla doldu.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 . 3/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Seçimler için 14 Mayıs tarihi neredeyse netleşirken başkentte aday trafiği de hız kazandı.

Seçimler için 14 Mayıs tarihi neredeyse netleşirken başkentte aday trafiği de hız kazandı.

Sandık 14 Mayıs için büyük oranda netleşirken TBMM hayali kuran aday adayları da kulise başladı. AK Parti başta olmak üzere başkentte genel merkezler ve TBMM arasında aday trafiği hızlandı. Tecrübeli siyasetçiler nabız turları için, “Lacivert takım giyenler, kırmızı kravat takanlar çoğaldı” gözleminde bulundu. Seçime yaklaşık 100 gün kalırken milletvekili aday adayı olmak isteyenler hem bölgelerinde il başkanlıklarında hem de geldikleri başkentte parti genel merkezleri ile Meclis arasında mekik dokuyor.

Aday adayı trafiğinin yaşandığı adreslerinbaşında AK Parti geliyor. Ziyaretçiler arasında bürokratlar, iş insanları, eski il başkanları, eski milletvekilleri ve siyasette şansını denemek isteyen yeni yüzler de bulunuyor. Bu yoğunluk nedeniyle aday listelerine yönelik ilk tahminler de yapılmaya başlandı. Parti yönetimlerinden ipucu almaya çalışan aday adaylarının trafiği yer yer gece geç saatlere kadar sürüyor.

TAKIM ELE VERİYOR

Meclis kulislerinde nabız turunda olan isimlerin giyimleri ile hemen fark edildiği belirtiliyor. Tecrübeli siyasetçiler lacivert takım, kırmızı kravat takanların aday adaylığı niyetini belli ettiğini vurguluyor. Söz konusu isimlere adaylığa giden yola ilişkin de tecrübeli isimler tarafından ilk taktikler veriliyor.


#AK Parti
#Milletvekilliği
#Seçim
#Ankara
1 saat önce
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Lacivert takım kırmızı kravat: Ankara'da seçim modası başladı
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