'LGBT Festivali'ymiş: O film yasaklanınca MUBI asıl amacını ifşa etti

Dijital yayın platformu MUBI Türkiye, "İstanbul 2024" isimli film festivalinin açılışını eşcinselliği normalleştiren bir filmle yapmaya kalktı. "Queer" isimli filmin gösterimi, Kadıköy Kaymakamlığı tarafından "toplum barışını tehlikeye atabilecek provakatif içerik" taşıdığı gerekçesiyle yasaklanınca, MUBI Türkiye festivali tamamen iptal etme kararı aldı. Festivalin tümden iptaline sanatseverler tepki gösterirken, MUBI aldığı kararla asıl amacının LGBT propagandası olduğunu da gözler önüne sermiş oldu.
Tüm dünyada tepki çeken ve küresel bir sapkınlık haline gelen LGBT terörü 'sanat' adı altında hızla yayılmaya devam ediyor. Sinemadan siyasete kadar kendisine meşruiyet zemini oluşturmaya çalışan küresel sapkınlığın propagandası son olarak "MUBI Türkiye" tarafından yapılmak istendi.
Dijital yayın platformu MUBI Türkiye, bu yıl ikincisi düzenlenecek olan "MUBI Fest İstanbul 2024" isimli film festivalini iptal ettiğini duyurdu.
Sapkın filmle prömiyer
LGBT propagandası için festival!
MUBI Tükiye'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
MUBI Türkiye’den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
- “Kamuoyunun Bilgisine, Hazırlıkları aylar süren, haftalar önce duyurularına başladığımız ve günler önce biletleri tükenen MUBI Fest İstanbul 2024’ün başlamasına saatler kala, festival programında yer alan ve aynı zamanda açılış filmi olan QUEER’in gösteriminin yasaklandığını, İstanbul Kadıköy Kaymakamlığı’nın tebliği ile üzülerek öğrendik. Kararda filmin, toplum barışını tehlikeye atacak provokatif içerik taşıdığı gerekçesiyle yasaklandığı ve yasak kararının güvenlik nedeniyle uygulanacağı belirtiliyor. Bu yasak kararının, sanatı ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan bir müdahale olduğuna inanıyoruz. Festivaller, sanatın ve kültürel çeşitliliğin kutlandığı, insanları bir araya getiren nefes alma alanlarıdır. Bu yasaklama, yalnızca bir filmi değil, tüm festivali anlamından ve amacından uzaklaştırmaktadır. Bu nedenle, MUBI olarak seyircimizin bizden beklediği doğru duruşu sergilemek istiyor ve MUBI FEST İstanbul’un tamamını iptal etme kararı aldığımızı üzülerek bildiriyoruz. Festivale katılmayı planlayan ve bu durumdan en az bizim kadar üzüntü duyduğuna inandığımız tüm sanatçılara, izleyicilere ve destekçilerimize, gösterdikleri anlayış ve dayanışma için teşekkür ederiz. İfade özgürlüğünün ve sanatsal ifadelerin korunması adına bu konudaki duruşumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. Festival biletlerinin iadeleri konusunda bilgilendirme daha sonra paylaşılacaktır.”
'Sanat-sepet' tayfadan skandal öneri
İptal kararının duyurulmasının ardından çok sayıda sanatsever bu gerekçeyle festivalin yapılmayacak olmasına tepki gösterdi.
Bazı sözde sanatseverler ise "Queer" filminin platformda ücretsiz yayınlanması gibi skandal önerilerde bulundu.
Mubi Türkiye'nin bu kararı, festivalin açıkça bu filmle LGBT propagandası yapmak için düzenlendiği gerçeğini açıkça gözler önüne sermiş oldu.