Trump'ın Amerikasında LGBT dayatmasına yer yok

Donald Trump, ABD'de ikinci kez başkanlık seçimini kazandı. Seçimden önce vermiş olduğu vaatler ve söylemiş olduğu açıklamaların en önemlisi hiç şüphesiz LGBT konusu. Florida'da düzenlediği mitingde gençlere hitap eden Trump, LGBT grubu için "Bu topluluk, solcu cinsiyet ideolojisine ve toksik bir ırk teorisine inanmış durumda. Biz ise iki cinsiyete inanıyoruz. Yalnızca erkekler ve kadınlar vardır" ifadesini kullanmıştı. Peki Trump, bu konuda nasıl bir politika ile ilerleyecek? İkinci başkanlık döneminde LGBT'lilerin baskı ve zorbalıklarına boyun mu eğecek? Eşcinseller, ülkede çocuklar üzerinden rahatlıkla yürüttükleri korkunç politikalarına devam mı edecek? Yoksa Amerika, 5 Kasım günü çok farklı bir sabaha mı uyandı?
Trump, seçim çalışmalarına başladığı günden seçimi kazandığı bugüne kadar Demokratlar eliyle yaygınlaşan “Transgender” ajandasına karşı çıktığını her fırsatta dile getiriyordu. Bu süreçte ilk olarak: “Tanrı yalnızca iki cinsiyet yaratmıştır: Kadın ve erkek!” çıkışıyla duruşunu net şekilde ortaya koydu. Akabinde sıklıkla transların kadın sporlarında yarışmasına ve okullarda çocukları cinsiyet değiştirmeye teşvik eden müfredatların okutulmasına en sert şekilde karşı çıkmaya devam etti.
Trump, trans bireylerle ilgili olarak da "Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan çocuklara uygunsuz gelebilecek ırksal, cinsel ve politik unsurların öğretilmesi konusunda katı yasaklar uygulamamız gerekiyor" demişti.
Trump taraftarlarından LGBT’ye destek veren Biden’a tepki: Tüm Hristiyanlardan özür dilesin
LGBT’yi, ordu da dahil olmak üzere birçok devlet kurumunda meşrulaştırmaya devam eden Joe Biden, geçen sene imzaladığı bildiriyle, Batı Hristiyan mezheplerinin takipçileri tarafından kutlanan Paskalya Günü’ne denk gelen 31 Mart Pazar gününü ‘Transseksüel Farkındalık Günü’ ilan etmişti. Bu karara sert tepki veren Trump’ın seçim karargahı, Biden’nın, böyle bir günde aldığı skandal karar sonrası milyonlarca Hıristiyandan özür dilemesini talep etmişti.
Trump LGBT ile nasıl savaştı?
Trump, göreve başladığı ilk yılında LGBT ile ilgili iki politika yürüttü.
Birkaç ay sonra, Trump eşcinsellerin ABD silahlı kuvvetlerinde görev yapmalarını yasakladı. Nihayetinde bu talimatı geri aldı ve yerine, mevcut trans askerlerin orduya devam etmelerine izin veren ancak yeni eşcinsel askerlere katılma yasağı getiren yeni bir politika uygulamaya koydu.
Biden hükümeti Cumhuriyetçilere boyun eğmişti: ABD büyükelçiliklerinde LGBT bayrakları asılmayacak
ABD Başkanı Joe Biden, Mart 2024'te Temsilciler Meclisi'ndeki muhafazakarların baskısına boyun eğerek 1 trilyon dolarlık bir fon tasarısını güvence altına almak ve kapanmayı önlemek için denizaşırı ülkelerdeki ABD elçiliklerinde LGBT bayraklarının sergilenmesini yasaklamayı kabul etmişti.
Söz konusu anlaşmada LGBT bayraklarının yanı sıra Konfederasyon ya da Trump yanlısı olduğu belirtilen 'Make America Great Again' bayraklarının da ABD elçiliklerinde dalgalanmasını yasaklayacağı ifade edilmişti. Bazı ABD elçilikleri bazı vesilelerle LGBT bayraklarını elçilik binalarına asabiliyordu.
Trump'ın yardımcısı Vance'in LGBT ile ilgili görüşleri neler?
James David Vance, geçen yıl, "Çocukların Masumiyetini Koruma Yasası"nı sundu. Bu yasa tasarısı, ergenlik engelleyiciler ve hormon tedavisinin kullanımı da dahil olmak üzere, küçük yaştaki çocuklar için cinsiyet onaylayıcı tedavi yöntemlerini yasaklamayı amaçlıyordu.
'Amerika Birleşik Devletleri hükümeti bu gerçeği kabul etmelidir'
Vance, aynı yıl, pasaport belgelerinde 'F' veya 'M' yerine 'X' gibi cinsiyetsiz işaretlerin kullanılmasını yasaklamayı amaçlayan "Pasaport Akıl Sağlığı Yasası"nı da sunmuştu.
Senatör olmadan önce, Vance, aynı cinsiyet evliliklerini koruyan Respect for Marriage Act'a karşı oy vereceğini söylemişti. Aynı zamanda, özellikle aynı cinsiyetten çiftlerin çocuk sahibi olabilmesi için sıklıkla başvurdukları IVF (in vitro fertilizasyon) gibi tıbbi prosedürlere karşı oy kullandı.