Trump, seçim çalışmalarına başladığı günden seçimi kazandığı bugüne kadar Demokratlar eliyle yaygınlaşan “Transgender” ajandasına karşı çıktığını her fırsatta dile getiriyordu. Bu süreçte ilk olarak: “Tanrı yalnızca iki cinsiyet yaratmıştır: Kadın ve erkek!” çıkışıyla duruşunu net şekilde ortaya koydu. Akabinde sıklıkla transların kadın sporlarında yarışmasına ve okullarda çocukları cinsiyet değiştirmeye teşvik eden müfredatların okutulmasına en sert şekilde karşı çıkmaya devam etti.





Trump, 2023'teki seçim kampanyalarının birinde, " Çocuklarınıza 20 dakika bakıcılık yapmalarına izin vermeyeceğiniz bu insanlara güvenemezsiniz . Öyleyse neden milyonlarca Amerikalı öğrenciyi günlerce, hatta yıllarca eğitmelerine izin verelim ki" diye konuşmuştu.









Trump, trans bireylerle ilgili olarak da "Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan çocuklara uygunsuz gelebilecek ırksal, cinsel ve politik unsurların öğretilmesi konusunda katı yasaklar uygulamamız gerekiyor" demişti.





Trump'ın Amerikasında LGBT dayatmasına yer yok Dünya / Amerika





Trump taraftarlarından LGBT’ye destek veren Biden’a tepki: Tüm Hristiyanlardan özür dilesin

LGBT’yi, ordu da dahil olmak üzere birçok devlet kurumunda meşrulaştırmaya devam eden Joe Biden, geçen sene imzaladığı bildiriyle, Batı Hristiyan mezheplerinin takipçileri tarafından kutlanan Paskalya Günü’ne denk gelen 31 Mart Pazar gününü ‘Transseksüel Farkındalık Günü’ ilan etmişti. Bu karara sert tepki veren Trump’ın seçim karargahı, Biden’nın, böyle bir günde aldığı skandal karar sonrası milyonlarca Hıristiyandan özür dilemesini talep etmişti.





Açıklamada, Biden’ın bildirisinin ‘ dine küfür ’ ve ‘ Hıristiyan inancına karşı saldırılarının ’ bir başka örneği olarak nitelendirilirken, Trump'ın ulusal sözcüsü Caroline Leavitt, “Joe Biden'ın çökmekte olan seçim kampanyasını yürütenleri, Beyaz Saray'ı ve Biden’ın kendisini, 31 Mart’ın yalnızca İsa'nın dirilişi ile ilişkilendiren milyonlarca Katolik ve Hıristiyan'dan özür dilemeye çağırıyoruz” diye konuşmuştu.





Trump'ın Amerikasında LGBT dayatmasına yer yok Dünya / Amerika





Trump LGBT ile nasıl savaştı?

Trump, göreve başladığı ilk yılında LGBT ile ilgili iki politika yürüttü.





İlki, 2017'deki "Serbest Düşünceyi ve Din Özgürlüğünü Teşvik Etme" başlıklı başkanlık kararnamesiydi. Bu kararname, federal yasanın, Anayasadaki İlk Değişiklik'e uygun olarak, vicdan temelli itirazları dikkate alması gerektiğini vurguluyordu. Bu kararname, LGBT'lilerin her defasında özel işletmelerin eşcinsel çiftlere hizmet etmek istememeleri üzerine LGBT'lilerin haksızca şikayet etmelerinden dolayı verilen cezaların önüne geçti .





Birkaç ay sonra, Trump eşcinsellerin ABD silahlı kuvvetlerinde görev yapmalarını yasakladı. Nihayetinde bu talimatı geri aldı ve yerine, mevcut trans askerlerin orduya devam etmelerine izin veren ancak yeni eşcinsel askerlere katılma yasağı getiren yeni bir politika uygulamaya koydu.









Biden hükümeti Cumhuriyetçilere boyun eğmişti: ABD büyükelçiliklerinde LGBT bayrakları asılmayacak

ABD Başkanı Joe Biden, Mart 2024'te Temsilciler Meclisi'ndeki muhafazakarların baskısına boyun eğerek 1 trilyon dolarlık bir fon tasarısını güvence altına almak ve kapanmayı önlemek için denizaşırı ülkelerdeki ABD elçiliklerinde LGBT bayraklarının sergilenmesini yasaklamayı kabul etmişti.





Söz konusu anlaşmada LGBT bayraklarının yanı sıra Konfederasyon ya da Trump yanlısı olduğu belirtilen 'Make America Great Again' bayraklarının da ABD elçiliklerinde dalgalanmasını yasaklayacağı ifade edilmişti. Bazı ABD elçilikleri bazı vesilelerle LGBT bayraklarını elçilik binalarına asabiliyordu.









Trump'ın yardımcısı Vance'in LGBT ile ilgili görüşleri neler?

James David Vance, geçen yıl, "Çocukların Masumiyetini Koruma Yasası"nı sundu. Bu yasa tasarısı, ergenlik engelleyiciler ve hormon tedavisinin kullanımı da dahil olmak üzere, küçük yaştaki çocuklar için cinsiyet onaylayıcı tedavi yöntemlerini yasaklamayı amaçlıyordu.





Komiteye sunulmayan tasarı, bu tür tedavi sağlayanlara 15 yıla kadar hapis cezası verme ve o kullarda bu hizmetlerle ilgili "eğitim" verilmesini engelleme gibi düzenlemeler de getirecekti.









'Amerika Birleşik Devletleri hükümeti bu gerçeği kabul etmelidir'

Vance, aynı yıl, pasaport belgelerinde 'F' veya 'M' yerine 'X' gibi cinsiyetsiz işaretlerin kullanılmasını yasaklamayı amaçlayan "Pasaport Akıl Sağlığı Yasası"nı da sunmuştu.





O dönemde Vance, " Sadece iki cinsiyet vardır . Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından verilen pasaportlar bu basit gerçeği kabul etmelidir" şeklinde bir açıklama yapmıştı.





Senatör olmadan önce, Vance, aynı cinsiyet evliliklerini koruyan Respect for Marriage Act'a karşı oy vereceğini söylemişti. Aynı zamanda, özellikle aynı cinsiyetten çiftlerin çocuk sahibi olabilmesi için sıklıkla başvurdukları IVF (in vitro fertilizasyon) gibi tıbbi prosedürlere karşı oy kullandı.



