Elon Musk da kazandı

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, seçim yarışında zaferini ilan eden Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın yanında saf tutarak kazananlar arasında yer aldı. Seçim gecesini Trump ile birlikte geçiren Musk, sosyal medya platformu X'te çok sayıda paylaşımda bulundu. Seçim sonuçlarını beraber takip ettikleri bir anın fotoğrafını paylaşan Musk, “Oyun, set ve maç” ifadeleri ile zafer elde ettiklerini belirtti. Trump'ın, Beyaz Saray'a döndüğünde milyonlarca dolarlık ihaleleri Musk'a vereceği öngörülüyor.





Liderlerden tebrik mesajları

Dünya liderleri, Donald Trump’ın ikinci dönemi için kutlama mesajı yayınladı. Trump’ın zafer konuşması sırasında ilk mesajlardan birini İsrail Başbabakanı Binyamin Netanyahu paylaştı. Netanyahu mesajında “Tarihin en büyük geri dönüşü” ifadelerini kullandı. Savaş halindeki Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, “Başkan Trump'ın küresel meselelerde 'güçlü duruşla barış' yaklaşımını takdir ediyorum” diyerek Trump’ı kutladı. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in "işinin bittiğini" söyleyerek, Ukrayna'da zafere ulaşacaklarını bildirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ise "Tebrikler Başkan Donald Trump. 4 yıl boyunca yaptığımız gibi birlikte çalışmaya hazırız" ifadelerini kullandı.





Netanyahu ile İran'ı görüştü

İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump ile görüştü. Telefon görüşmesinde Netanyahu, Trump'ı tebrik etti. Görüşmede Trump'ın "İsrail'in güvenliği için birlikte çalışmayı kabul ettiği" ve İran konusunun ele alındığı belirtildi.





Harris arayıp tebrik etti

Harris'in yardımcılarından biri, Amerikan CNN kanalına açıklama yaptı. Başkanlık yarışını kaybeden Demokrat aday Kamala Harris'in, Trump'ı arayıp tebrik ettiğini ve mağlubiyetini kabul ettiğini söyledi.







