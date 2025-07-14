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Öğrenciler dikkat: LGS tercihleri başladı

Öğrenciler dikkat: LGS tercihleri başladı

Halil Akkoç
Halil Akkoç
10:3614/07/2025, Pazartesi
G: 14/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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LGS tercihleri bugünden itibaren 24 Temmuz saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.
LGS tercihleri bugünden itibaren 24 Temmuz saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri, bugünden itibaren 24 Temmuz'a kadar alınacak. LGS tercihleri nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre,
LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak okulların bu yılki kontenjanları ile geçen seneki yüzdelik dilimleri,
e-Okul sistemi üzerinden
yapılacak.
e-Okul üzerinden, kontenjan tabloları ile 2024'te bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler görülüyor.
Böylece öğrenciler, bu yıl sınavdaki kendi yüzdelik dilimlerini, okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırabiliyor.
Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında
sınavsız öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tablolarına da e-Okul üzerinden ulaşılabiliyor.

Tercih robotu kullanıma açıldı

Öğrencilerin tercihlerinde kolaylık sağlamak amacıyla tercih robotu hazırlandı. Tercih robotunu kullanarak istenen yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listeleri ve okullarla ilgili detaylı bilgiler görülebiliyor.

Tercih robotunda okul türleri, il, ilçe ve 2024'e ait yüzdelik dilimlere göre arama yapılabiliyor.

LGS yerleştirme sonuçları, 4 Ağustos'ta açıklanacak.
#e-okul
#liselere geçiş sistemi
#Mİlli Eğitim Bakanlığı
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