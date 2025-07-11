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LGS sınav sonuçları açıklandı: 719 öğrenci tam puan aldı

LGS sınav sonuçları açıklandı: 719 öğrenci tam puan aldı

15:0911/07/2025, Cuma
DHA
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719 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.
719 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. 719 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre,
LGS kapsamında 15 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Öğrenciler, sınav sonuçlarını 'meb.gov.tr' adresinden öğrenebilecek. LGS kapsamındaki merkezi sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 938 okuldaki 62 bin 693 salonda; yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okuldaki 37 salonda gerçekleştirildi. Sınava katılım oranı yüzde 95,27 olarak gerçekleşti. 719 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Öte yandan; LGS kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci, 14 Temmuz Pazartesi başlayıp, 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklanacak.


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