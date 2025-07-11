LGS sınav sonuçları açıklandı: 719 öğrenci tam puan aldı

LGS kapsamında 15 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Öğrenciler, sınav sonuçlarını 'meb.gov.tr' adresinden öğrenebilecek. LGS kapsamındaki merkezi sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 938 okuldaki 62 bin 693 salonda; yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okuldaki 37 salonda gerçekleştirildi. Sınava katılım oranı yüzde 95,27 olarak gerçekleşti. 719 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.