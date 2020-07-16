LGS tercihleri için geri sayım başladı

Liseye Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav geçtiğimiz haftalarda yapıldı. Yüz binlerce öğrenci, iyi bir lise hayali ile sınava katılım gösterdi. 2020 LGS sonuçları bugün açıklanacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tercihlerin sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yapılacağını belirtti. Pandemi sürecinden dolayı bu yıl tercih işlemlerinde bir farklılık olacak mı?, tercih işlemleri nasıl yapılacak merak konusu.

GÜNDEM LGS sonuçları bugün açıklanıyor

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NASIL YAPILACAK?

16 Temmuz 2020’de merkezî sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu’nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek.

Tercih işlemi kılavuzda belirtilen tarihler arasında öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

GÜNDEM Bakan Selçuk: LGS sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak, merkezi sınavda hiçbir soru iptali olmadı

LİSE SEÇİMİ NASIL YAPILMALI?

Uzmanlar, ailelerin lise seçiminde mutlaka lisenin öğrencinin kendisine katacağı yeniliklere ve kariyerine katkı sağlayacak içeriklere sahip olup olmadığına dikkat etmeleri gerektiğini belirtiyor.

Örneğin; proje temelli bir lise mi? TÜBİTAK gibi ulusal ve uluslararası bilimsel projelere imza atıyor mu? IB veya MBA programları gibi öğrencinin kariyerine katkı sağlayacak programlar sunuyor mu? Spor ve sanat dallarında ülke ve dünya çapında başarılara imza atmış mı? Öğrenciyi en iyi şekilde takip eden ve bu doğrultuda yönlendiren rehberlik ve danışmanlık sistemi var mı? Öğrencilerinin dijital becerilerini geliştiren, yüz yüze eğitimi kadar uzaktan eğitiminin ve kullanılan online materyallerin kalitesi yüksek bir lise mi? Güvenilir ve nesnel bir ölçme değerlendirme yapılıyor mu? Üniversite sınavlarına programlı bir şekilde hazırlıyor mu? gibi kriterlere dikkat etmelidir.

Ayrıca gidilecek lisenin eve mesafesinin öğrencinin ders motivasyonunu ve performansını etkilemeyecek bir mesafede olmasına dikkat edilmelidir.

OYNAT 00:00 Sınav kaygısı nasıl yenilir? Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için geri sayım başladı. Yarın gerçekleşecek olan sınava sadece sayılı saatler kaldı. Çocuklar ve aileler heyecanlı. Başarıyı en çok etkileyen faktörlerden biri ne yazık ki kaygı. Peki, sınav kaygısı nasıl yenilir? Gelin uzmanından dinleyelim.



BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

LGS YERLEŞTİRMELERİ NASIL OLACAK?

Ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.

REKLAM

Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.