Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu

Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu

14:3117/03/2026, Salı
DHA
iyasi liderlerin Ramazan Bayramı programı
iyasi liderlerin Ramazan Bayramı programı

Siyasi parti liderlerinin Ramazan Bayramı takvimi netleşti. Program kapsamında bazı liderler memleketlerine giderken, bazıları Ankara ve İstanbul’da olacak.

Siyasi liderlerin Ramazan Bayramı programı belirginleşti. Bazı isimler geleneği bozmayıp siyasetin kalbi Ankara'da kalacak, bazı isimler ise memleketlerine gidecek. İşte liderlerin Ramazan Bayramı programı...

Erdoğan Rize'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramı ailesiyle birlikte Rize'de geçirecek. Erdoğan'ın Güneysu ilçesinde yapımı tamamlanan ve kısa bir süre önce hizmete açılan 100 yataklı Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi’nin resmi açılış töreni gerçekleştirileceği öğrenildi.

Bahçeli Ankara'da olacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayram tatilinde memleketi Manisa'da, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Ankara'da olacak. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan Diyarbakır'da, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Ankara'da, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan Kayseri'de, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara'da, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu İstanbul'da bayram tatilini geçirecek. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan İstanbul'da, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Afyonkarahisar'da, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu Ankara'da olacak. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bayramın 2'nci gün Ankara'da parti genel merkezinde partililerle bayramlaşacak.

Öte yandan siyasi parti heyetleri arasındaki bayramlaşma bayramın 2'nci günü yapılacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yarın TBMM personeli ile bayramlaşacak.




15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

Çamaşır makinesinde spor ayakkabı nasıl yıkanır?