Gündem Lisede dezenfektan mesaisi
EĞİTİM

Lisede dezenfektan mesaisi

Bahçelievler Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, günlük 10 ton dezenfektan üretiyor.

Fatih Özer Yeni Şafak
Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri
Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri

Okul müdürü Murat Bilge, “Günlük 10 tona kadar ofis, devlet kurumları ve sokakların dezenfekte edilmesi için kullanılan klor bazlı dezenfektan üretebilecek kapasitemiz var. Taleplere yetişemiyoruz. Altyapı sağlandıktan sonra üretimi 30 tona kadar çıkartabiliriz” dedi. Devlet kontrolüyle üretim yapıldığını belirten Bilge, “İstanbul Ticaret Odası ile bir protokolümüz bulunuyor. Ticaret Bakanlığı ve MEB ile yürüttüğümüz proje kapsamında üretim gerçekleştiriyoruz. Üretimin her aşamasında bizlere yapmamız gerekenler maddeler halinde belirtiliyor. Belirtilen kural ve ölçülerin dışına kesinlikle çıkılmıyor” dedi. Bilge, çalışmaları 7 öğretmenle yaptıklarını söyledi.

İsrail'den ırkçılık:Filistinlilere dezenfektan yasağı
DÜNYA
İsrail'den ırkçılık:Filistinlilere dezenfektan yasağı
Vefat sayısı 4 oldu

Vefat sayısı 4 oldu

​Bugün yeni 168 vaka tespit edildi.
İki şehidimiz var

İki şehidimiz var

İdlib'de teröristler roketle saldırdı.
Herkes balkonda

Herkes balkonda

​Bakan Koca'nın çağrısı ile Türkiye alkışlıyor.
İtalya, Çin'i geçti

İtalya, Çin'i geçti

Ölü sayısının en yüksek olduğu ülke haline geldi.
Elazığ'da <br>korkutan deprem

Elazığ'da
korkutan deprem

​Sivrice ilçesinde meydana geldi.
Evde 'iş'in ilk günü

Evde 'iş'in ilk günü

'Evde Kal Türkiye' dedik ve ofisten taşındık
İnfial yaratmaya çalışıyorlar

İnfial yaratmaya çalışıyorlar

Sokağa çıkma yasağı iddialarını değerlendirdi.
Türkiye'de <br>ligler ertelendi

Türkiye'de
ligler ertelendi

Tüm profesyonel ligler için karar verildi.
İnternet üzerinden <br>koronavirüs kontrolü

İnternet üzerinden
koronavirüs kontrolü

Bir saatte 100 bin kişi inceledi.

Artık 6 aylığına<br>yetkisiz cumhurbaşkanı

Artık 6 aylığına
yetkisiz cumhurbaşkanı

​Rum yönetimine şirinlik yapmak da dahil hiçbir yetkisi yok.
Tabutları askeri <br>araçlarla taşıdılar

Tabutları askeri
araçlarla taşıdılar

Krematoryumlar yetersiz kaldı.
İlk testte sonuç negatifti

İlk testte sonuç negatifti

​"Atyaç Yalman ile birlikte kayıp sayımız 3'e çıktı."
Sığınmacı<br>korkusu mu?

Sığınmacı
korkusu mu?

​Terör sevici Atina hükümeti DHKP-C'ye operasyon düzenledi.
Türkiye'nin IMF'ye ihtiyacı yok

Türkiye'nin IMF'ye ihtiyacı yok

Bakan Albayrak ekonomide alınan tedbirleri tek tek anlattı.
Türkiye'ye talep yağıyor

Türkiye'ye talep yağıyor

Koronavirüsün vurduğu ülkeler satın almak için başvurdu.
Çocuğumu nasıl<br>bezleyeceğim?

Çocuğumu nasıl
bezleyeceğim?

​Amerikalı anne boş rafların önünde ağlayarak video çekti...

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.