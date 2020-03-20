Lisede dezenfektan mesaisi

Okul müdürü Murat Bilge, “Günlük 10 tona kadar ofis, devlet kurumları ve sokakların dezenfekte edilmesi için kullanılan klor bazlı dezenfektan üretebilecek kapasitemiz var. Taleplere yetişemiyoruz. Altyapı sağlandıktan sonra üretimi 30 tona kadar çıkartabiliriz” dedi. Devlet kontrolüyle üretim yapıldığını belirten Bilge, “İstanbul Ticaret Odası ile bir protokolümüz bulunuyor. Ticaret Bakanlığı ve MEB ile yürüttüğümüz proje kapsamında üretim gerçekleştiriyoruz. Üretimin her aşamasında bizlere yapmamız gerekenler maddeler halinde belirtiliyor. Belirtilen kural ve ölçülerin dışına kesinlikle çıkılmıyor” dedi. Bilge, çalışmaları 7 öğretmenle yaptıklarını söyledi.