Lüfer, tanesi 60 liradan tezgahta: Bu sezonun iyi geçeceğinin en güzel işareti Lüfer, tanesi 60 liradan tezgahta: Bu sezonun iyi geçeceğinin en güzel işareti Çanakkale'de 1 Eylül'de başlayacak yeni av sezonu öncesinde, balık hali tezgâhlarında bolluk yaşanıyor. Denizlerin prensi olarak bilinen lüfer tanesi 60 liradan satılmaya başladı. Mevsim balığı olan palamudun tanesi de 80 liradan alıcı bekliyor. Eylül ve ekim aylarıyla birlikte Karadeniz'den Ege'ye sıcak sulara akın eden lüfer ve palamudun kendisini erken göstermesi ise, balık hali esnafl tarafından sezonun iyi geçeceği yönünde yorumlanıyor. 1 Eylül'deki av sezonuyla birlikte fiyatların da düşmesi bekleniyor. Balık hali esnafı Ahmet Güngör, "Ağustos'un 15'inden sonra palamut ve lüfer kendini göstermeye başlarsa, bu sezonun iyi geçeceğinin en güzel işaretidir. Geçen sene palamut ve lüfer pek olmadı" dedi.

Haber Merkezi 20 Ağustos 2020, 15:28 Son Güncelleme: 20 Ağustos 2020, 15:28 DHA