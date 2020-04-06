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Bursa haberleri: Vatandaş ucuz balık yesin diye fiyatları yarı yarıya düşürdü!

Vatandaş ucuz balık yesin diye fiyatları yarı yarıya düşürdü

Bursalı balıkçı, tarım ve orman bakanlığı kampanyası uyarak, çipura ve levrek olarak yarı yarıya düşürdü. Balıkçı Ahmet Kocaman, "Devletimizin ve bakanlığımızın kampanyasına Kocamanlar Balık olarak biz de destek veriyoruz" dedi.

Haber Merkezi İHA
Devletin kampanyasına destek veriyor.
Devletin kampanyasına destek veriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüne göre, bu Bursalı balıkçı da uydu. "Evde hayat, sofrada balık" sloganıyla yapılan kampanyaya katılan Kocamanlar Balıkçılık, çipura ve levrek olduğu 38 liradan 22 lira 75 kuruşa düşürdü.

Vatandaş ucuz balık yesin diye fiyatları yarı yarıya düşürdü
FOTOĞRAF 5
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Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüne göre, bu Bursalı balıkçı da uydu.
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Evde hayat, sofrada balık sloganıyla yapılan kampanyaya katılan Kocamanlar Balıkçılık, çipura ve levrek olduğu 38 liradan 22 lira 75 kuruşa düşürdü.
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Devletin kampanyasına destek veriyor Vatandaşlar, balık fiyatları düşünce çipura ve levrek almak için Kocamanlar Balıkçılık'a akın ediyor.
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Ahmet Kocaman, şu şekilde açıklamada bulundu:
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Devletimizin ve bakanlığımızın kampanyasına Kocamanlar Balık olarak biz de destek veriyoruz.
Vatandaş ucuz balık yesin diye fiyatları yarı yarıya düşürdü
Bursalı balıkçı, tarım ve orman bakanlığı kampanyası uyarak, çipura ve levrek olarak yarı yarıya düşürdü. Balıkçı Ahmet Kocaman, "Devletimizin ve bakanlığımızın kampanyasına Kocamanlar Balık olarak biz de destek veriyoruz" dedi.

Devletin kampanyasına destek veriyor

Vatandaşlar, balık fiyatları düşünce çipura ve levrek almak için Kocamanlar Balıkçılık'a akın ediyor.

Ahmet Kocaman, "Devletimizin ve bakanlığımızın kampanyasına Kocamanlar Balık olarak biz de destek veriyoruz" dedi.

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