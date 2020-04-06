Bursa haberleri: Vatandaş ucuz balık yesin diye fiyatları yarı yarıya düşürdü!
Vatandaş ucuz balık yesin diye fiyatları yarı yarıya düşürdü
Bursalı balıkçı, tarım ve orman bakanlığı kampanyası uyarak, çipura ve levrek olarak yarı yarıya düşürdü. Balıkçı Ahmet Kocaman, "Devletimizin ve bakanlığımızın kampanyasına Kocamanlar Balık olarak biz de destek veriyoruz" dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüne göre, bu Bursalı balıkçı da uydu. "Evde hayat, sofrada balık" sloganıyla yapılan kampanyaya katılan Kocamanlar Balıkçılık, çipura ve levrek olduğu 38 liradan 22 lira 75 kuruşa düşürdü.