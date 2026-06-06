Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul'da metro arızası: Yolcular tünelden tahliye edildi

İstanbul'da metro arızası: Yolcular tünelden tahliye edildi

18:146/06/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
M7 Metro Hattı’nda arıza: Vatandaşlar tünelde yürüdü
M7 Metro Hattı’nda arıza: Vatandaşlar tünelde yürüdü

M7 Yıldız-Mahmutbey hattında yaşanan arıza sebebiyle yolcular tünel içerisinde yürümek zorunda kaldı. Teknik arızaya ilişkin açıklama yapan Metro İstanbul, seferlerin geçici olarak Veysel Karani istasyonu üzerinden aktarmalı olarak sağlandığını bildirdi.

M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı’nda saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler gecikmeli yapılırken, duran metrodan inen bazı yolcular, Nurtepe istasyonuna varmak için tünel içerisinde yürümek zorunda kaldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan, metroda bulunan bazı yolcuların tahliye edildiği de öğrenildi.



Metro İstanbul’dan açıklama


Yaşanan arızaya ilişkin Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Veysel Karani istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.



#M7
#Metro
#Ulaşım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI 2026: Kademeli emeklilik ne zaman Meclis'e gelecek? 1999 öncesi ve 2008 sonrası emeklilik şartları neler? Kadın - erkek yaş prim gün tablosu