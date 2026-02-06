Maçı telefonda bağlamışlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “futbolda bahis” ve “şike” soruşturması kapsamında ilk iddianame hazırlandı. Tek şutun bile atılmadığı Ankaraspor ve Nazilli Belediyespor maçında kulüp başkanları arasındaki maç pazarlığı ortaya çıktı. İki başkanın bahis pazarlığı için yaptığı telefon görüşmeleri HTS kayıtlarıyla belgelendi. Kulüp yöneticileri ve futbolcuların da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 52 sanık hakkında "şike ve teşvik primi" suçundan 4,5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 46 sayfalık iddianamede Zonguldakspor Futbol Kulübü AŞ “suçtan zarar gören”, Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor ise “malen sorumlu” olarak yer aldı. Soruşturmanın, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 28 Nisan 2024’te oynanan Ankaraspor-Nazillispor karşılaşmasına ilişkin basına yansıyan, müsabakanın doğal akışına aykırı olduğu değerlendirilen iddialar üzerine başlatıldığı belirtildi.

Mehmet Emin Katipoğlu, Şahin Kaya.

BAHİS VERİLERİ ALARM VERDİ

TFF’nin talebiyle hazırlanan Sportradar analiz raporunda, karşılaşmanın sonucunun usulsüz bahis kazancı elde etmek amacıyla manipüle edilmiş olabileceğine dair açık ve güçlü kanıtlar bulunduğu kaydedildi. Rapora göre maçın berabere bitmesine yönelik bahisler, tekli bahis cirosunun yüzde 93’ünü oluşturdu. Çok sayıda bahis şirketinin karşılaşma öncesinde bahisleri kapattığı, 118 şirketten 82’sinin maçı programdan çıkardığı aktarıldı.

HAYIRLI OLSUN

İddianamede tutuklu sanıklar Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu ile Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya'nın 28 Nisan 2024'teki maç öncesinde saat 13.47'de, maç bitiminde saat 17.06'da ve ayrıca maçtan bir gün sonra saat 14.29'da yaptıkları telefon görüşmelerine de yer verildi. Dijital incelemelerde, Kaya'nın Nazillisporun eski başkanlarından sanık Hasan Güney'e gönderdiği mesajda, “Zonguldak teşvik gönderecekmiş Ankaraspor'a ondan bizim bir an önce görüşmemiz lazım dayı” yazdığı, Güney'in de Kaya'ya “Her yerde konuşuyormuşsun ben maçı bağladım, aradım, diye böyle şeyler söyleme dayı” şeklinde mesaj ilettiği kaydedildi. Maç sonrası Hasan Güney'in, Katipoğlu'na “Hayırlı olsun” şeklindeki mesajına ilişkin ekran görüntüsünü Şahin'e gönderdiği de aktarıldı.

SKORU BELİRLEMİŞLER

Soruşturmaya konu dönemde Kaya ile Güney arasında Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda Ankaraspor-Nazillispor arasında oynanacak maç öncesinde, skoru belirlemeye yönelik Ankaraspor Başkanı Katipoğlu ile görüşme sağlanmasına dair mesajlaşma içeriklerinin tespit edildiği belirtilen iddianamede, görüşmenin sanık Abdurram Karataş (sanık Katipoğlu'nun akrabası) üzerinden sağlanmasıyla ilgili olduğu vurgulandı. İddianamede, Karataş'ın ifadesinde de hem Kaya'nın hem de Güney'in, Katipoğlu ile maçın berabere bitmesi için görüşmeye aracılık etmesini istediklerini belirttiği dile getirildi.







