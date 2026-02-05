Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni gelişme: 52 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Futbolda bahis" ve "Şike" iddialarına ilişkin 5'i tutuklu 52 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
#son dakika
#şike
#futbolda bahis