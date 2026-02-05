Yeni Şafak
Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni gelişme: 52 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

09:115/02/2026, Perşembe
AA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Futbolda bahis" ve "Şike" iddialarına ilişkin 5'i tutuklu 52 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#son dakika
#şike
#futbolda bahis
