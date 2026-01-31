Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mersin
Mersin’de yasa dışı bahis operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı

Mersin’de yasa dışı bahis operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı

13:0031/01/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 10 şüpheliden 8’i tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 10 şüpheliden 8’i tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin’de internet üzerinden yasadışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 8’i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Mezitli ve Erdemli ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 26 cep telefonu, 36 SIM kart, 5 dizüstü bilgisayar, 7 harici hard disk, 1 tablet, 1 flaş bellek, 1 hafıza kartı, 19 banka kartı, 1 av tüfeği ile toplam değeri 707 bin TL olan 15 tam altın ve 7 bin TL nakit para ele geçirilerek el konuldu.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 10 şüpheliden 8’i tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



#Mersin
#yasa dışı bahis
#tutuklama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okullarne zaman açılıyor? MEB 2026 takvimine göre sömestr (15 tatil) bitiş tarihi