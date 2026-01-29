Mersin’de kaçak üretime darbe: 6 bin 86 kavanoz sahte krem yakalandı

Toroslar Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belediyenin Çözüm Merkezi'ne iletilen ihbar üzerine Yalınayak Mahallesi'nde izinsiz faaliyet gösteren bir imalathaneye baskın düzenledi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği denetimde, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 6 bin 86 kavanoz kaşıntı, yanık ve ağrı kesici krem ele geçirildi.