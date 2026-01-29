Yeni Şafak
Mersin’de kaçak üretime darbe: 6 bin 86 kavanoz sahte krem yakalandı

17:0929/01/2026, Perşembe
AA
Mersin'de merdiven altı üretim yapılan imalathane mühürlendi, 6 bin 86 kavanoz kaşıntı, yanık ve ağrı kesici kreme el konuldu.

Toroslar Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belediyenin Çözüm Merkezi'ne iletilen ihbar üzerine Yalınayak Mahallesi'nde izinsiz faaliyet gösteren bir imalathaneye baskın düzenledi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği denetimde, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 6 bin 86 kavanoz kaşıntı, yanık ve ağrı kesici krem ele geçirildi.

İncelemelerde merdiven altı üretim yapılan imalathanenin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmadığı, üretim sürecinin sağlıksız koşullarda gerçekleştiği tespit edildi.

Çalışmada, kimyasal maddelerin kontrolsüz karıştırılarak krem haline getirildiği, ürünlerin etiketlenip internet siteleri üzerinden satışa sunulduğu belirlendi.

Ekipler, çalışmanın ardından faaliyetini durdurdukları imalathaneyi mühürledi.

İmalathanedeki sahte krem ve kimyasal maddeler, imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.




#ağrı kesici
#krem
#merdiven altı üretim
#Mersin
#Yanık
