Kaçak göçmenler TIR'ın yatak kısmında saklanırken yakalandı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde durdurulan TIR'ın yatak kısmında gizlenen Afganistan uyruklu 2 göçmen, polis ekiplerince yakalandı.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muş'tan İstanbul'a giden B.G. yönetimindeki TIR'da kaçak göçmen bulunduğu bilgisi sonrası harekete geçti. D-100 kara yolu Yeni Mahalle girişinde durdurulan TIR'da yapılan aramada, Afganistan uyruklu 2 göçmen aracın yatak kısmında saklanırken yakalandı.
Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi. TIR şoförü gözaltına alındı.