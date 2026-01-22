Yeni Şafak
Kaçak göçmenler TIR'ın yatak kısmında saklanırken yakalandı

17:2022/01/2026, Perşembe
DHA
Tokat’ın Erbaa ilçesinde durdurulan TIR'ın yatak kısmında gizlenen Afganistan uyruklu 2 göçmen, polis ekiplerince yakalandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muş'tan İstanbul'a giden B.G. yönetimindeki TIR'da kaçak göçmen bulunduğu bilgisi sonrası harekete geçti. D-100 kara yolu Yeni Mahalle girişinde durdurulan TIR'da yapılan aramada, Afganistan uyruklu 2 göçmen aracın yatak kısmında saklanırken yakalandı.

Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi. TIR şoförü gözaltına alındı.






#Tokat
#kaçak göçmen
#TIR
