TIR dorsesinde yapılan kontrolde 14 kaçak göçmen yakalandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa’dan yola çıkan 2 TIR’la kaçak göçmenlerin taşındığı bilgisine ulaştı. Ekipler, Düzce’de Anadolu Otoyolu’ndaki bir dinlenme tesisinde 2 TIR’ı durdurdu. Yapılan aramada, TIR’ların dorsesindeki kasaların arkasına saklanmış halde 14 kaçak göçmen bulundu. Olayla ilgili F.K., Y.A. ve H.Y. gözaltına alındı.