Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Düzce
TIR dorsesinde yapılan kontrolde 14 kaçak göçmen yakalandı

TIR dorsesinde yapılan kontrolde 14 kaçak göçmen yakalandı

14:5316/01/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber
Düzce
Düzce

Düzce’de, Anadolu Otoyolu’nda durdurulan 2 TIR’ın dorsesindeki kasaların arkasına gizlenmiş halde Afganistan uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 3 organizatör şüphelisi tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa’dan yola çıkan 2 TIR’la kaçak göçmenlerin taşındığı bilgisine ulaştı. Ekipler, Düzce’de Anadolu Otoyolu’ndaki bir dinlenme tesisinde 2 TIR’ı durdurdu. Yapılan aramada, TIR’ların dorsesindeki kasaların arkasına saklanmış halde 14 kaçak göçmen bulundu. Olayla ilgili F.K., Y.A. ve H.Y. gözaltına alındı.

Afganistan uyruklu kaçak göçmenler geri gönderme merkezine gönderildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 organizatör şüphelisi ise çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.





#Düzce
#kaçak göçmen
#TIR
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Bugün (16 Ocak 2026) İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin, motorin, LPG güncel akaryakıt fiyatları