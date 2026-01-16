15 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 155 organizatör yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Aydın, Çanakkale, Edirne, Iğdır, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıkları ve Jandarma Komandoları desteğiyle karadan yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda, 81 adet araç ile 6 adet bot ele geçirildi.