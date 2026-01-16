Yeni Şafak
15 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 155 organizatör yakalandı

08:2216/01/2026, Cuma
DHA
15 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenlendi.
15 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenlendi.

15 ilde son 2 haftadır Jandarma ekipleri tarafından devam eden operasyonlarda; 155 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı. 50'si tutuklandı, 27’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Yürütülen koordineli çalışmalar sonucu, büyük şehirlerimizden sahil şeridinde bulunan illerde uzanan göçmen kaçakçılığı ağı deşifre edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Aydın, Çanakkale, Edirne, Iğdır, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıkları ve Jandarma Komandoları desteğiyle karadan yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda, 81 adet araç ile 6 adet bot ele geçirildi.

Devam eden operasyonlarda; 155 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı. 50'si tutuklandı, 27’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

