Tarsus'ta kavşak kazası: Hafif ticari araç takla attı iki yaralı

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi Kardeş Langen Bulvarı'nda meydana geldi. Y.B. idaresindeki 33 BAN 492 plakalı otomobil ile K.C. yönetimindeki 33 BAY 119 plakalı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Takla atan hafif ticari araçta yaralanan sürücü ve yanındaki kişi, ambulanslarla hastaneyle kaldırıldı.