Tarsus'ta kavşak kazası: Hafif ticari araç takla attı iki yaralı

23:0430/01/2026, Cuma
DHA
Takla atan hafif ticari araçta iki kişi yaralandı.
Mersin’in Tarsus ilçesinde kavşakta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Takla atan araçtaki yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi Kardeş Langen Bulvarı'nda meydana geldi. Y.B. idaresindeki 33 BAN 492 plakalı otomobil ile K.C. yönetimindeki 33 BAY 119 plakalı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Takla atan hafif ticari araçta yaralanan sürücü ve yanındaki kişi, ambulanslarla hastaneyle kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



#Mersin
#Tarsus
#Kaza
