Mersin'i sağanak vurdu: Kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, Mezitli Deresi taştı.

Bölgedeki yaklaşık 20 araç su altında kaldı. Yağış nedeniyle bazı yayalar da zor anlar yaşadı.

Devlet Su İşleri (DSİ) ve Mezitli Belediyesi ekipleri, derenin taştığı bulvarın çevresinde tahliye ve temizlik çalışması başlattı.

Bölgedeki son durum ve çalışmalar, dronla görüntülendi.

Erdemli ilçesinde de etkili olan yağış nedeniyle Alata, Kargıcak ve Tömük dereleri taştı.