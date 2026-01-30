Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mersin
Mersin'i sağanak vurdu: Kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor

Mersin'i sağanak vurdu: Kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor

13:5930/01/2026, Cuma
G: 30/01/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü uyarılarının ardından sağanak etkisini gösterdi. Mersin'de kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi, bazı dereler taştı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Dereler taştı, yollar kapandı

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, Mezitli Deresi taştı.

Derenin taşması sonucu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı trafiğe kapatıldı.

Bölgedeki yaklaşık 20 araç su altında kaldı. Yağış nedeniyle bazı yayalar da zor anlar yaşadı.

Devlet Su İşleri (DSİ) ve Mezitli Belediyesi ekipleri, derenin taştığı bulvarın çevresinde tahliye ve temizlik çalışması başlattı.

Bölgedeki son durum ve çalışmalar, dronla görüntülendi.

Erdemli ilçesinde de etkili olan yağış nedeniyle Alata, Kargıcak ve Tömük dereleri taştı.

İlçeye bağlı Dağlı Mahallesi'nde etkili olan yağış nedeniyle menfez köprü yıkıldı.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Mersin için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu.




#Erdemli
#kuvvetli yağış
#Mersin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şampiyonlar Ligi kura çekimi CANLI YAYIN hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi kurası belli oldu mu?