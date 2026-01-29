Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbolda 'Bahis' ve 'Şike' soruşturması: Murat Sancak’a ’ev hapsi’ kararı verildi

Futbolda 'Bahis' ve 'Şike' soruşturması: Murat Sancak’a ’ev hapsi’ kararı verildi

23:0529/01/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak
Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen futbolda 'bahis' ve 'şike' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 'ev hapsi şartıyla' tahliye edildi.

Futbolda 'bahis oynama ve şike' iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 'ev hapsi şartıyla' tahliye edildi.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakem, futbolcu ve bazı kulüp yetkililerinin de bulunduğu 'bahis oynama' ve 'şike' iddialarına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.


Soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025’te tutuklanan eski Adana Demirspor eski Başkanı Murat Sancak hakkında 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak, tahliyesine karar verildi.



#Bahis
#Şike
#Futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstatiksel olarak insanlar her 1 saatte yaklaşık kaç köpek balığı öldürmektedir? İşte Milyoner'deki 500 bin TL'lik sorunun cevabı