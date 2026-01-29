Beşiktaş transfer bombasını patlattı! Bu akşam İstanbul'a geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Kristjan Asllani'de mutlu sona ulaştı. A Spor'un haberine göre 23 yaşındaki genç orta saha, bu akşam İstanbul'da olacak.

Bu sezon Torino'da kiralık olarak forma giyen Arnavut futbolcu, toplam 16 karşılaşmada görev almıştı.

Arnavutluk Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden olan Asllani, 38 karşılaşmada rakip fileleri 5 kez sarsma başarısı gösterdi.