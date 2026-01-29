Beşiktaş transfer bombasını patlattı! Bu akşam İstanbul'a geliyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın
Transfer operasyonlarını sürdüren Beşiktaş, orta saha kurgusunu güçlendirmek için Inter’in yetenekli oyuncusu Kristjan Asllani ile anlaşma sağladı. Son dakika haberine göre 23 yaşındaki Arnavut milli futbolcu, resmi işlemler ve sağlık kontrolü için bu akşam İstanbul’da olacak.
Bu sezon Torino'da kiralık olarak forma giyen Arnavut futbolcu, toplam 16 karşılaşmada görev almıştı.
Arnavutluk Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden olan Asllani, 38 karşılaşmada rakip fileleri 5 kez sarsma başarısı gösterdi.
