FIFA'dan Türk kulübüne büyük şok! Kötü haberi başkan duyurdu

14:5529/01/2026, Perşembe
G: 29/01/2026, Perşembe
FIFA, Altay'a puan silme cezası verdi.
FIFA, Altay'a puan silme cezası verdi.

Altay Başkanı Sinan Kanlı, kaleci Adam Stachowiak’ın geçmiş dönemlerden kalan alacakları nedeniyle FIFA tarafından kulübe 6 puan silme cezası verildiğini açıkladı.

İzmir’in en köklü kulüplerinden Altay’da sorunlar devam ediyor. TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden siyah-beyazlı kulübe, FIFA’dan kötü haber geldi.

Altay formasıyla 2020-2021 sezonunda 1. Lig’de 4 maçta görev yapan Polonyalı kaleci Adam Stachowiak’ın, faizleriyle birlikte 600 bin Euro’yu bulan alacağı nedeniyle kulübe 6 puan silme cezası verildi. Altay Başkanı Sinan Kanlı, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Ceza alınmaması için bir süredir verdikleri mücadelenin istediklerini gibi sonuçlanmadığını vurgulayan Kanlı, "Günlerdir süren eksi puanı almama mücadelemiz, ne yazık ki kaleci Adam Stachowiak’ın hiçbir şekilde anlaşmaya ve uzlaşmaya yanaşmaması sebebiyle olumsuz sonuçlanmıştır. Adam Stachowiak, kulübümüzde sadece birkaç maç oynamasına rağmen, faizleriyle birlikte 600 bin Euro’nun üzerinde bir meblağın kendisine tek seferde ödenmesini talep etmiştir. Günlerdir kendisiyle temas kurularak anlaşma sağlanmak istenmesine rağmen, bu tutumu nedeniyle uzlaşma mümkün olmamıştır" dedi.




