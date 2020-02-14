Gündem Mafya lideri Yakup Süt İstanbulda yakalandı
İSTANBUL

Mafya lideri Yakup Süt İstanbul'da yakalandı

Mafya lideri Yakup Süt, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Yakup Süt (Soldan ikinci)
Yakup Süt (Soldan ikinci)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süredir takip edilen Yakup Süt ve adamlarını yönelik operasyon yaptı. Pendik, Gaziosmanpaşa ve Küçükçekmece ilçeleri başta olmak üzere il genelinde daha önceden belirlenen birçok adrese saat 06.00'da eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

  • Ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında suç örgütü lideri Yakup Süt'ün de olduğu öğrenildi.

Baskın yapılan adreslerden biri de Gaziosmanpaşa, Fevzi Çakmak Mahallesi, 795 sokakta bulunan siteydi. Saat 06.00 sıralarında Özel Harekat Polisleri ile adrese gelen ekipler içeriye girdi. Küçükçekemece'de ise baskın yapılan adreslerden biri Kanarya Mahallesi'nde bulunan Leylek Caddesi oldu. 5 katlı binaya giren ekiplerin, arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
300 bin kişiMaliye kıskacında!

300 bin kişi
Maliye kıskacında!

​3'den fazla ilan çıkarak galeri gibi çalışıyorlar.
63 Esed rejimi unsuru etkisizleştirildi

63 Esed rejimi unsuru etkisizleştirildi

MSB çeşitli kaynaklardan teyit ettiği bilgiyi duyurdu.
27 ilde okullar tatil

27 ilde okullar tatil

Bazı kentlerde eğitime ara verildi.
39 milyon<br> liralık çiçek

39 milyon
liralık çiçek

Türkiye pastadaki payını her geçen yıl artırıyor.
HDP'li vekilden skandal sözler

HDP'li vekilden skandal sözler

​Meclisten çıkarma cezası verildi sözleri tutanaktan silindi.
Ligi provoke edecekler

Ligi provoke edecekler

Cüneyt Çakır atamasıyla ilgili çarpıcı iddia.
29 saattir söndürülemedi

29 saattir söndürülemedi

​Adana'da fabrika yangınında ikinci gün.

63 bini geçti

63 bini geçti

Koronavirüs salgını korkunç boyutlara ulaştı.
Geçmişlerini unuttular

Geçmişlerini unuttular

​17-25 Aralık yargı darbesinin ardından örgüte destek vermişti.
FETÖ'cüler öldürmüş

FETÖ'cüler öldürmüş

​Şehit Altuğ'un katili Sarıcaoğlu'nun FETÖ ile bağlantısı ortaya çıktı.
Sıcak karşılama

Sıcak karşılama

​Erdoğan Pakistan'daki sosyal platformlarda ilk sırada yer aldı.
Tüm duyguları ile Elazığ depremi

Tüm duyguları ile Elazığ depremi

​Şok, korku, arayış, umut, sevinç, sabır, fedakarlık ve mucize...
Menüde antrikot var

Menüde antrikot var

​İBB'de ihaleye konu organizasyonda alkollü kokteyller de verilecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.