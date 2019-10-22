Gündem Mahallede cenaze yemeği uygulaması maliyet nedeniyle kaldırıldı Yemek vermediği zaman dedikodu oluyordu
KAYSERİ

Kayseri haberleri: Mahallede cenaze yemeği uygulaması maliyet nedeniyle kaldırıldı!

Mahallede cenaze yemeği uygulaması 'maliyet' nedeniyle kaldırıldı: Yemek vermediği zaman dedikodu oluyordu

Kayseri’nin Tomarza ilçesi Kapukaya Mahallesi'nde yıllardır sürdürülen cenazelerden sonra verilen 'taziye yemeği' uygulaması kaldırıldı. Muhtar Yaşar Duman (56), "Cenazelerde taziye yemeği vermek 10 bin lirayı buluyor. Vatandaşlarımız yemek veremediği zaman dedikoduları oluyordu. Bunun önüne geçmek yemeği kaldırdık" dedi.

Haber Merkezi DHA
'Taziye yemeği' uygulaması kaldırıldı.
'Taziye yemeği' uygulaması kaldırıldı.

Tomarza'da 650 nüfusun yaşadığı Kapukaya Mahallesi'nde cenaze yemeği uygulaması, kaldırıldı. Mahalle sakinlerinin ortak aldığı karar ardından, meydandaki binanın duvarına 'Kapukaya Mahallesi'nde cenaze yemeği kaldırılmıştır' yazılı pankart asıldı.

Uygulamanın kalkmasıyla güzel tepkiler aldılar.

Borç batağına düşenler müftüye koştu
GÜNDEM
Borç batağına düşenler müftüye koştu

"Yemek veremeyenler dışlanıyordu"

Muhtar Yaşar Duman, cenazelerde genelde kıymalı pide dağıtıldığını belirterek şöyle konuştu:

  • "Mahallemizde cenaze yemeğini veremeyecek kişiler var. Durumu iyi olmayan kişiler yemek veremediği zaman dedikodu oluyordu. Parası olmayan kişiler arkadaşından, komşusundan borç para bularak bu yemeği vermek durumunda kalıyordu. Bir cenaze vermenin maliyeti 5 ile 10 bin lira arasında değişiyor. Yemek vermeyenler dışlanıyordu. 'Filan yemek veremiyor, vermedi, babasının cenaze yemeğini vermiyor' diye söz oluyordu. Bu olaylara şahit olduk. Bunun önüne geçmek için böyle bir girişimde bulunduk. Şu an aldığımız tepkiler çok güzel."

Binanın duvarına 'Kapukaya Mahallesi'nde cenaze yemeği kaldırılmıştır' yazılı pankart asıldı.

Faizli kredi çekip üç gün misafir ağırlıyorlardı: Güneydoğu’da taziye yemeği kalkıyor
GÜNDEM
Faizli kredi çekip üç gün misafir ağırlıyorlardı: Güneydoğu’da taziye yemeği kalkıyor

Belediye başkanı destek verdi

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin de mahalle sakinleriyle bir araya gelerek aldıkları karara destek oldu. Şahin, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Tomarzamızda 54 mahallemiz var. Buna 'dur' diyen Kapukaya Mahallemizin muhtarı başta hocamız ve sakinleri olmak üzere bu örnek davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu uygulama devamlılık arz eder. Cenazeleri olan aileler cenazelerin üzüntüsünü yaşasınlar. Parası olanı var, olmayanı var. Ceplerinden para harcıyorlar. Buna bir nebze de olsa engel olmuş olurlar. Uygulamayı beğeniyor ve destekliyoruz."

Mahalle imamı Ercan Ekinci ise, "Bazı cenaze sahipleri bize gelip, 'şu kasaptan şu kadar et aldım, taksit yaptırdım, ödemem seneler sürdü' diye ifadeler kullandı. Cenaze yemeklerinin kaldırılmasına destek veriyoruz" dedi.

Görüşme çok verimli olacak

Görüşme çok verimli olacak

Dünyanın gözü ​Soçi'deki Erdoğan-Putin zirvesinde.
Kandilin SİHA kabusudevam ediyor

Kandil'in 'SİHA' kabusu
devam ediyor

MİT ve TSK'dan PKK'nın sözde yöneticilerine nokta atış.
Sözde sorumlu etkisizleştirildi

Sözde sorumlu etkisizleştirildi

Mardin'deki teröristin kimliği tespit edildi.
50 bin liralık<br> kredi desteği

50 bin liralık
kredi desteği

​Bakan Varank girişimcilere yeni müjdeyi verdi.
Bölgeden 136 araç çıkış yaptı

Bölgeden 136 araç çıkış yaptı

​TSK, teröristlerin bölgeden çekilmesini yakından takip ediyor.
İadede müşteriye İBAN dayatması

İadede müşteriye İBAN dayatması

Nakit iade yapılmayarak başka ürün aldırılıyor.
Tüm fırtınalara karşı ayakta kaldık

Tüm fırtınalara karşı ayakta kaldık

​Tunus'un demokrasiyi başardığını ve artık Arap dünyasına örnek olduğunu söyledi
En yüksek<br>rakımlı sınır: Everest

En yüksek
rakımlı sınır: Everest

Nepal ve Çin, dünyanın en yüksek zirvesinde ayrılıyor.
'Kölelik düzenine' yaptırım

'Kölelik düzenine' yaptırım

Çalışma izni olmayan yabancıları çalıştıranlara çok ağır ceza
ABD askerlerini ülkeye almadılar

ABD askerlerini ülkeye almadılar

​Suriye'den çekilen askerlerin kalmasına izin vermediler.

Askerde de şampiyon

Askerde de şampiyon

Taha Akgül, Askeri Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazandı.
Türk gözlem noktasına 15 km'de

Türk gözlem noktasına 15 km'de

Esed, Türkiye'nin İdlib'deki üssüne en yakın noktaya gitti.
İzlerini sürüyoruz!

İzlerini sürüyoruz!

​Erdoğan, Rusya ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu.
Yasak ama<br>satışı sürüyor

Yasak ama
satışı sürüyor

Kalp doktoru uyardı: Ani ölümlere neden olabilir.
Otopark ücretini yolcudan alıyorlar

Otopark ücretini yolcudan alıyorlar

Otogarda taksicilerin 'park ücreti' talebi.
Kendi üssünü vurdu

Kendi üssünü vurdu

ABD Til Temir'deki üssünü bombalayarak imha etti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.