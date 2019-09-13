Mahalleli para topladı: İmece usulü yol yaptı

İlçeye bağlı daha önce belde olan Çayıralan Mahallesi’nde, merkeze çıkan yaklaşık 1 kilometrelik toprak yolun yağmur sonrası çamurlanması nedeniyle zorluk yaşayan mahalle halkı, yolu beton yapmaya karar verdi.

Mahalleli, ele ele vererek yolu yaptılar.

Kendileri çalışarak beton yolu yaptılar

Yolu kullanan mahalleli ile yapılan görüşmeler sonunda para toplandı. Bu toplanan paralarla yolun yapımı için malzeme alındı. Mahalleli daha sonra da kendileri çalışarak beton yolu yaptı.

Karadeniz bölgesinin bol yağmur aldığını belirten ve çamurlanan yoldan geçmekte zorlandıklarını söyleyen mahalleli, ele ele vererek yolu yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.

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