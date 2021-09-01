Mahalleliyi isyan ettiren olay: Gazeteye ilan verdiler 'Bu ucube yeri kapatın'

Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesi'nde yaklaşık 1,5 ay önce açılan 2'si yetişkin 12 aslan ve 2 kaplanın bulunduğu hayvanat bahçesi tepki çekti. Mahalleli, aslanların kükreme sesi nedeniyle panik yaşadıklarını hayvanat bahçesinden çevreye kötü koku yayıldığını öne sürdü.

Araziyi restoran işleteceklerini söyleyerek kiraladıklarını ileri süren arsa sahibi Yılmaz Kıbrıs, firma hakkında 'imar kirliliğine neden olma', 'resmi evrakta sahtecilik' ve 'hayvan koruma kanuna muhalefet' suçundan Gölbaşı Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulundu.

DHA

Bitişikte oturan Niyazi Gürel de hayvanat bahçesinin kapatılması için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne şikayette bulundu. Belediye ise hayvanlarla ilgili ruhsatlandırmanın Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan olduğunu, zabıta mevzuatınca yapılacak bir işlemin olmadığını bildirdi.

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DHA

'HAYVANLARI ZULÜMDEN KURTARMAK İÇİN BURAYI KAPATINIZ'

Mahalleli, 3 gün önce maymunun da kaçtığı hayvanat bahçesinin kapatılması istemiyle gazeteye ilan verdi. İlanda şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız, Tarım ve Orman Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız, Sağlık Bakanımız, Ankara Valimiz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız, Gölbaşı Belediye Başkanımız; şehrin göbeğinde, villaların arasında, evimizin sınır yanında, İncek Turgut Özal Bulvarı’nda, Ada 230, parsel 4-11 No:65'de 'Aslan Parkı' adı altında 35 tür yırtıcı ve sürüngenin bulunduğu hayvanat bahçesi 1000 metrekare arsada açıldı. Yapılan bina da kaçak, hiç olacak iş mi? Dünyanın hangi ülkesinde, mahalle arasında 1000 metrekare hayvanat bahçesi vardır? Semt sakinleri olarak kesinlikle semtimizde istemediğimiz hayvanat bahçesi adı altında açılan bu ucube yerde, korkudan, idrar ve dışkı kokusundan, sinek, sivrisinek, hayvanların kendilerine has kokularından, gece hayvan bağırtılarından korkarak uyandığımız uykularımızdan yıldık ve bıktık. Sayın yetkililerimiz lütfen acilen semt sakinlerini ve 'Hayvanat Bahçesi' adı altında açılan bu ucube yerdeki hayvanları bu zulümden kurtarmak için burayı kapatınız."



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OYNAT 00:43 Adana’da bir evin bodrumunda beslenen timsah hayvanat bahçesine teslim edildi Adana'da yasa dışı yollarla yurda sokularak bir çiftlik evinde beslendiği belirlenen timsaha el konuldu.



Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bir çiftlik evinde timsah beslendiği ihbarı üzerine harekete geçti. Çiftlik evine giden ekipler, özel bölmede Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme'ye (CITES) tabi olan timsahın beslendiğini tespit etti.



Yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu anlaşılan timsaha el konulurken, besleyen kişiye yasal işlem uyguladı. Veteriner hekimin kontrol ettiği timsah Tarsus Hayvanat Bahçesine teslim edildi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:53 ABD'de hayvanat bahçesindeki pandaların kar keyfi kamerada ABD'nin başkenti Washington D.C'de bulunan Smithsonian Hayvanat Bahçesi'ndeki pandalar, karın keyfini kayarak çıkardı.

ABD'de etkili olan şiddetli kar yağışı başkenti Washington D.C'yi etkili altına aldı. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Washington D.C'de karın tadını pandalar çıkardı. Washington D.C'de bulunan Smithsonian Hayvanat Bahçesi'ndeki pandalar Mei Xiang ve Tian Tian karda sırtüstü kayarak dakikalarca eğlendi. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:33 Senegal'deki doğal yaşam parkının ziyaretçileri aslanları yakından görebilmek için 'kafese' giriyor Senegal'de ziyaretçilerin, kafesli araçlara binerek açıkta dolaşan aslanlara yaklaşabildiği doğal yaşam parkı, farklı bir hayvanat bahçesi deneyimi sunuyor. Başkent Dakar'a yaklaşık 70 kilometre mesafede bulunan Nguekhokhe kentinde 2017 Ocak'ta hizmete giren 'Ranch de Bandia' isimli aslan ve doğal yaşam parkının ziyaretçileri, kendilerine ayrılan açık alanda dolaşan aslanları yakından görebilmek için 'kafese' giriyor. BiP'te paylaş

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