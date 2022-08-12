Gündem Mahkeme pompalı tüfekle eşini vuran kocanın savunmasını yok saydı
İZMİR

Mahkeme pompalı tüfekle eşini vuran kocanın savunmasını 'yok' saydı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde eşi Manolya Akman'ı (33) pompalı tüfekle yaralayıp, sol bacağının kesilmesine neden olduğu iddiasıyla yargılanan Onur Akman’ın (29) 13,5 yıl hapis cezası aldığı kararın gerekçesi açıklandı. Kararda, sanığın kastının öldürmeye yönelik olduğu ve bu nedenle 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediği belirtildi. Kararda, ayrıca Manolya Akman'ın kendisine 'Senden çocuk sahibi olmak istemiyorum. Başkasını seviyorum' şeklinde sözler söylediğini belirten sanığın ifadelerinin, soyut iddialardan ibaret olduğu vurgulandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Mahkeme pompalı tüfekle eşini vuran kocanın savunmasını yok saydı
Koca şiddetine maruz kalan Manolya Akman.

Karabağlar ilçesinde oturan Manolya ile Onur Akman, 2018 yılında evlendi. Evliliklerinin ikinci ayında Akman, askerlik için Diyarbakır'a gitti. İddiaya göre kayınvalidesi, gelinini annesi Arzu Oruç'un evine gönderdi. Daha sonra Manolya Akman, askere gitmeden önce eşinin kendisine şiddet uyguladığını belirterek, boşanma davası açtı.

Onur Akman ise 'Askerliğe elverişli değildir' raporu alarak, erken terhis oldu. Onur Akman, eşini cep telefonu ile arayarak "Seni çok seviyorum. Yuvamızı kuracağız" dedi ve birlikte yeniden yaşamaya ikna etti.

Askerliğe elverişli olmayan, karısına şiddet uygulayan O.A.
Askerliğe elverişli olmayan, karısına şiddet uygulayan O.A.

Çift, ikinci kez bir araya geldi ancak bir ayın sonunda Manolya Akman, yeniden şiddet görmeye başladı. Onur Akman, 21 Mayıs 2019'da çıkan kavgada bavuldan çıkardığı pompalı tüfekle eşini vurdu. Bacağından yaralanan Akman, ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde 10 gün tedavi gören Akman'ın sol bacağı, diz altından kesildi.

DOSYA, AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

Olay sonrası yakalanıp, tutuklanan Onur Akman hakkında İzmir 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı.

Görülen ilk duruşmada hakim, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunun işlendiği gerekçesiyle dosyanın, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi. İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık, 'kasten yaralama' suçundan üç yıl hapse çarptırıldı. Mahkeme cezayı, sanığın silah kullanılması ve eylemin eşe karşı işlenmesi nedeniyle önce dört buçuk yıla, Manolya Akman'ın organ kaybetmesi nedeniyle de 13,5 yıla çıkardı. Heyet, cezada indirim de uygulamadı.

YAKIN MESAFEDEN İKİ KEZ ATEŞ EDİLDİ

Davanın gerekçeli kararı da açıklandı. Kararda; sanığın, mağdura yakın mesafeden pompalı tüfekle iki kez ateş ettiği ve kan kaybı sonucu kısa sürede ölümün meydana gelmesinin bilinen bir durum olduğunun altı çizildi. Kararda, sanığın kastının öldürmeye yönelik olduğu ve bu nedenle 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediği belirtildi. Kararda ayrıca, Manolya Akman'ın kendisine 'Senden çocuk sahibi olmak istemiyorum. Başkasını seviyorum' şeklinde sözler söylediğini belirten sanığın ifadelerinin soyut iddialardan ibaret olduğu vurgulandı.

SANIK DIŞARI ÇIKARAK YARDIM İSTEDİ

Dinlenen tanıkların beyanlarında sanığın, Manolya Akman'a ateş ettikten sonra evden dışarıya çıkarak yardım istediği, ambulansı arattığı ve ölüm neticesinin gerçekleşmesine engel olmaya çalıştığı anlaşıldığından 'kasten yaralama' suçundan ceza verildiğinin altı çizildi. Eylemin silahla gerçekleştirilmesi ve eşe karşı işlenmesi nedeniyle cezanın yarı oranda, Manolya Akman'ın organlarından birinin işlevini kaybetmesi nedeniyle de cezanın iki kat arttırıldığı kararda yer aldı.

Eşini öldüren katilden akılalmaz paylaşım: 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yaptı
GÜNDEM
Eşini öldüren katilden akılalmaz paylaşım: 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yaptı

Gaziantep'te kan donduran olay: Ortalığı kan gölüne çevirdi, tek tanık 4 yaşındaki minik Merva her şeyi anlattı
FOTOĞRAF 11
Title
Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Saçaklı Mahallesi’nde 22 Temmuz günü sabah saat 05.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre eşinden ayrılan yabancı uyruklu Hamide Şeyh Müslim, Ümit Dur (38) ile evlendi. Aradan geçen 1,5 yılın ardından bir erkek çocuğu olan anne Şeyh Müslim, uyuşturucu ve alkol bağımlısı olan eşinden şiddet görmeye başladı.
Title
Gördüğü şiddetten dolayı ayrılmak isteyen Şeyh Müslim, annesinin evine geri döndü. Evinin önüne gelerek kendisini defalarca tehdit eden Ümit Dur’u polise şikayet eden Hamide Şeyh Müslim, 4 ay önce 3 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı.
Title
Evi basan koca pompalı tüfekle dehşet saçtı<br><br>Aradan geçen 3 ayın ardından Ümit Dur, Hamide Şeyh Müslim’in kardeşi ve annesiyle birlikte kaldığı evi silahla bastı. 3 arkadaşıyla birlikte eve giren cani koca Dur, pompalı tüfekle dehşet saçtı. Eşi Hamide Şeyh Müslim, eşinin kardeşi Cemil Şeyh Müslim (23) ile anneleri Zehra Faraç’ın (65) üzerine uyudukları esnada kurşun yağdıran Dur, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Title
Vücuduna isabet eden pompalı tüfek saçmalarından dolayı ağır yaralanan 2 kardeş ile anne, ambulansla Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cemil Şeyh Müslim doktorların tüm müdahalelerine kurtarılamazken, yoğun bakımda tedavi altına alınan ağır yaralı Hamide Şeyh Müslim ve anne Zehra Faraç 6 gündür yaşam mücadelesi veriyor.
Title
Cinayetin tek tanığı 4 yaşındaki Merva<br><br>O esnada evde olan Hamide Şeyh Müslim’in bir önceki evliliğinden olan 4 yaşındaki kızı Merva Bozan ise dehşete düşüren anlara tanıklık etti. Annesinin eşi Dur’un yaşattığı dehşeti birebir yaşayan küçük Merva; dayısı, annesi ve anneannesinin üzerine kurşun yağdırılmasını korku dolu gözlerle izledi. Yoğun bakımda olan annesinin hayati tehlikeyi atlatmasını umutla bekleyen Merva, korkunç cinayetin tek tanığı olarak yaşananları anlattı.
Title
“O Ümit’ti”<br>Annesinin karnından vurulduğunu söyleyen Merva, “Ben uyuyordum. Annem de uyuyordu. Dayım da uyuyordu. Onu vurdu. Ben çok korktum. Sadece bir kişiydi. Ben onu tanıyordum. O Ümit’ti” dedi.
Title
“Hepsini uyudukları yerde vuruyor”<br><br>Katil zanlısı Ümit Dur’un Cuma günü saat 05.30 sıralarında 3 arkadaşıyla birlikte geldiğini söyleyen ağabey Yusuf Şeyh Müslim, ilk olarak evin dışardaki elektrik şarterinin kapatıldığını aktardı. Komşularının da elektriklerini kestiklerini belirten Şeyh Müslim, “Amaçları etrafın karanlık olmasını sağlamak. Duvarın üzerinden içeriyi girip kapıyı açıyorlar. Eve girdikten sonra ilk olarak içeride uyuyan kardeşim Cemil’i silahla vuruyor. Sonra kız kardeşim ve anneme sıkıyor. O sırada yeğenim Merva da odada. Kızı annesinin yanından alıp kanepenin üzerine atmış. Çocuk her şeyi gözüyle görüyor. Sonra çıkıp kaçıyorlar. Annemin durumu ilk ana göre biraz daha iyi. Kız kardeşim de hala yoğun bakımda. Hepsini pompalı tüfekle vurdu. Kız kardeşimin durumu ağır. Hepsini uyudukları yerde vuruyor” ifadelerini kullandı.
Title
“Uzaklaştırma kararına rağmen geliyordu”<br><br>Katil koca Dur’un kendilerini aylardır tehdit ettiğini paylaşan Şeyh Müslim, Dur’un kendilerine “Burada kalmayın” dediğini söyledi. 2-3 defa emniyete durumu bildirerek şikayetçi olduklarını aktaran Şeyh Müslim, “Polis bize ‘Bu bir şey yapmaz’ dedi. Silahla geziyordu. Alkol alıp arkadaşlarıyla buraya geliyordu. Sürekli rahatsızlık veriyorlardı. Biz şikayet etmiştik. Polise başvurup kardeşim için uzaklaştırma kararı almıştık. Hatta polise gidip haftalık imza atıyordu. Uzaklaştırma kararına rağmen geliyordu” diye ekledi.
Title
“Adaletin yerini bulmasını istiyoruz”<br><br>Ümit Dur’un kardeşiyle ilk evlendiği zaman bir şey olmadığını sözlerine ekleyen Şeyh Müslim, “Çocuk olduktan sonra çok değişti. Çocuk olunca bu sıkıntılar başladı. Alkol ve uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Sürekli iş değiştiriyordu. Düzenli bir yerde çalışmıyordu. Ben annesi ve arkadaşlarıyla konuştum ama bir şey değişmedi. Sıkıntıları anlattım ancak düzelmedi. Biz de kardeşimizi alıp eve getirdik. Biz böyle bir şey yapacağını beklemiyorduk. Ama gelip yaptı. Uyudukları yerde canlarına kıymaya kalktı. Bunu hangi sebeple ve hangi hakla yaptı? İnsanları gelip uyurken pompalı tüfekle vurmak nedir. Biz adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Biz devlete güveniyoruz” diye konuştu.
Title
Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan katil zanlısı Ümit Dur, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Title
Ayrılmak isteyen eşinin evini basan koca dehşet saçtı
Gaziantep'te kan donduran olay: Ortalığı kan gölüne çevirdi, tek tanık 4 yaşındaki minik Merva her şeyi anlattı
Gaziantep'te cani koca, ayrılmak isteyen eşinin evini bastı. Eşi ve eşinin annesini ağır yaralayan adam, eşinin 23 yaşındaki engelli kardeşini öldürdü. Korkunç cinayetin tek tanığı olan 4 yaşındaki Merva Bozan dehşete düşüren anları “Ben çok korktum. Sadece bir kişiydi. O Ümit'ti” diyerek anlattı.
Türkiyenin en büyüğü

Türkiye'nin en büyüğü

Bugün hizmete açılıyor.
Çorumda deprem

Çorum'da deprem

​AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı.
İYİ Partili Tekneci’den iktidar değişince mülteci olacaksınız tehdidi

Haziranda aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 8,5 arttı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.

​Primler artıyor hasarsızlık düşüyor

​Bordo-mavililerin, 23 kişilik Kopenhag listesi belli oldu.

MİT Suriye'nin Kamışlı bölgesine operasyon düzenledi.

​Meteoroloji bölge bölge uyardı

​ATM önünde şaşırtan görüntü: Görenler polise haber verdi.

​Avrupa Birliği'nden tepki geldi

​Devletimiz bize sahip çıkıyor.

Maduro'dan sert tepki: Yüzsüzce bizi soymaya çalışıyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.