Eşini öldüren katilden akılalmaz paylaşım: 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yaptı

Bayramiç ilçesinde balon satan Gencay Korur ile 2 çocuğunun annesi, 17 yıllık eşi Ayşe Korur, ailevi sorunlar nedeniyle bir süre önce geçimsizlik yaşamaya başladı. Bunun üzerine Ayşe Korur, 1 yıl önce evi terk edip, Ezine ilçesindeki babaevine dönerek, boşanma davası açtı.

Gencay Korur, önceki gün saat 20.00 sıralarında, boşanma davaları süren eşiyle konuşmak için kayınpederinin evine gitti. Ayşe Korur ise kendisini aldatmakla suçlayan eşiyle konuşmayı kabul etmedi. Bunun üzerine çift arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Gencay Korur, yanında getirdiği av tüfeğiyle eşini vurdu. Ayşe Korur, kanlar içinde yere yığılırken, eşi ise kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe Korur, yaşamını yitirdi.

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Polis ekipleri, olayın ardından sosyal medya hesabından, 'gülen yüz' ifadesi ve 'gururlu hissediyor' paylaşımı yaparak, 'Ayşe Korur Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ben namusumu temizledim herkese duyurulur' notunu yazan Gencay Korur'un yakalanması için çalışma başlattı.

KADIN SIĞINMA EVİNDE KALMIŞ

Öte yandan Ayşe Korur'un, daha önce eşiyle yaşadığı problemler nedeniyle bir süre kadın sığınma evinde kaldığı ancak kendi isteğiyle buradan ayrılıp, babaevine gittiği öğrenildi.

YOL KONTROLÜNDE YAKALANDI

Gencay Korur, bugün saat 12.00 sıralarında İzmir'in Dikili ilçesinde, yol kontrolü yapan polis ekipleri tarafından yakalandı. Korur, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ayşe Korur'un cenazesi, dün Ezine'deki Zeytinli Camii'nde dün ikindide düzenlenen cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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FOTOĞRAF 19 İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, 25 yıl önce haklarında kayıp başvuru yapılan 1'i kadın 2 kişinin cinayete kurban gitmiş olabileceğini belirterek özel bir ekip kurdu. Özel ekip, 2 kişinin cinayete kurban gittiğini ve Dulkadiroğlu ilçesi Balcalı Mahallesi'ndeki tek katlı bir evin bahçesine gömüldüğünü belirledi. İki kişinin ismi açıklanmazken, cinayet ile ilgili 1 kadın gözaltına alındı. Şüpheli kadın, savcı ve polisler eşliğinde tek katlı evde yer göstermesi yaptı. Polisin yardımı ile yürüyebilen kadın, daha sonra emniyete götürüldü. Şüpheli kadının gösterdiği yerde iş makinesi ile kazı çalışması başlatıldı. 25 yıl sonra cinayete kurban gittikleri anlaşıldı; kazı çalışması başlatıldı 25 yıl sonra cinayete kurban gittikleri anlaşıldı: Şüpheli yaşlı kadın yerini gösterdi Kahramanmaraş'ta 25 yıldır kayıp olan 1'i kadın 2 kişinin cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Tek katlı bir evin bahçesine gömüldüğü belirlenen cesetleri bulmak için kazı çalışması başlatıldı. BiP'te paylaş

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