Malatya'da depremde ağır hasar alan bina kendiliğinden çöktü

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kaan Şevki Kavak, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından Malatya-Ovacık civarında kırılmamış faylar olduğuna dikkat çekti. Kavak, "Özellikle Malatya’dan Ovacık’a doğru giden ve Malatya fayını da içine alan Malatya-Ovacık fayları dikkat edilmesi gereken yerlerdir. Bu bölgede yaşayan ve depremden dolayı evlerini terk eden insanların evlerine geri dönmeleri gibi bir gerçek var. Tekrar can kayıplarının yaşanmaması için çok dikkat edilmeli" dedi.