Gündem Maltepede öldürdüğü kadının cesedini bavula koyarak iki gün gizleyen şahıs tutuklandı
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Maltepe'de öldürdüğü kadının cesedini bavula koyarak iki gün gizleyen şahıs tutuklandı

Maltepe'de lüks bir rezidansta Didem Mengü isimli kadını öldürüp bavulun içine koyduktan iki gün sonra kendisini polise ihbar eden müteahhit Abdüsselam G., “Kasten öldürmek" suçundan tutuklandı. Katil sorgusunda, "Kapıyı sabitlemede kullandığım parke taşını Didem'in elinde görünce bana vuracakmış zannettim. O anda kendimi kaybetmişim. Didem'e nasıl vurduğumu hatırlamıyorum. Sonra öldüğünü fark ettim. O anki panik ve korku ile cesedi evde bulunan bavulun içine koydum. İki gün eve uğramadım" dedi.

Haber Merkezi DHA
Didem Mengü
Didem Mengü

Maltepe'de lüks bir rezidansta Didem Mengü'yü (30) öldürüp bavula koyduktan iki gün sonra kendisini polise ihbar eden müteahhit Abdüsselam G., (29), emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Cinayetin meydana geldiği rezidans.

Parke taşıyla öldürmüş

Emniyette susma hakkını kullanan şüpheli Abdüsselam G., savcılık sorgusunda Didem G. İle 10 yıldır birlikte olduğunu söyleyerek, “O gün evde biraz dertleştik. Eşimle ayrılma noktasına geldiğimi söyledim. 70 gündür çocuklarımı görmediğimi söyledim. Bana hakaret içeren kelimeler ile karşılık verince aramızda tartışma başladı. Kapıyı sabitlemede kullandığım parke taşını Didem'in elinde görünce bana vuracakmış zannettim. O anda kendimi kaybetmişim. Didem'e nasıl vurduğumu hatırlamıyorum. Sonra öldüğünü fark ettim. O anki panik ve korku ile cesedi evde bulunan bavulun içine koydum. İki gün eve uğramadım. Daha sonra vicdan azabı çektiğimden kendimi polise ihbar ettim. Yaptığımdan şimdi çok pişmanım" dedi.

Abdüsselam G., savcılık sorgusunun ardından, “Kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul'da lüks rezidansta bavul cinayeti: Bavul içinde kadın cesedi bulundu
GÜNDEM
İstanbul'da lüks rezidansta bavul cinayeti: Bavul içinde kadın cesedi bulundu

"Didem Mengü'yü ben öldürdüm"

  • Abdulselam G
  • Mahkemedeki sorgusunda olaydan önce dışarıda biraz alkol aldıktan sonra eve gittiğini söyleyen Abdüsselam G., “Didem Mengü'yü ben öldürdüm. Kendisi ile aramızda bir tartışma yaşandı. Bu tartışma esnasında birden benim gözüme saldırdı. Ayrıca elinde parke taşı bulunmaktaydı. Ben elinden parke taşını aldıktan sonrasını hatırlamıyorum. Daha sonra öldüğünü fark ettim. Çok pişmanım, tutuksuz yargılanmama karar verilsin" dedi. Mahkeme Abdüsselam G.)nin, “Kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.
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