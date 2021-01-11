Gündem Mamak yol açımında karayolları ile yarışıyor Mamaktan yol atağı
ANKARA

Mamak yol açımında karayolları ile yarışıyor: Mamak’tan yol atağı

Yapılaşmalarla gelişimi büyük hızla devam eden Mamak’ta yol açım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Mahallelerde yol açım çalışmasına hız veren Mamak Belediyesi, Şehit Cengiz Topel Mahallesi Binbaşı Sokak ve Çamlıbel sokakta yol açımı çalışması gerçekleştiriyor.

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Yeni yollar mahallenin değerini artırıyor.
Yeni yollar mahallenin değerini artırıyor.

Geçtiğimiz yıl toplamda 8 bin 810 metre imarlı yol açımı gerçekleştirdiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, mahallede toplamda bin 4 yüz metre yol açacaklarını söyledi.

Yeni yollar mahallenin değerini artırıyor.

İmar yollarını açarken, bölge sakinlerine modern bir şehirde yaşama ayrıcalığını sunan sosyal tesisleri de inşa ettiklerini belirten Başkan Köse, “Belediyemiz yol açımında kendini aştı. Karayolları ile yarışabilecek yollar inşa ediyoruz. Açtığımız yollar hem mahallelerin değerini arttırıyor hem de ulaşımı rahatlatıyor. Yeni yollar hem Güzel Mamak’ımza değer kazandıracak hem de hemşehrilerimiz daha güzel bir ortamda yaşama imkanı sunacak. Mamak adeta yatırım şantiyesine döndü. Gayretlerimiz neticesinde ilçemiz geleceğe çok daha güçlü bir biçimde yürüyor. Bu yollar aslında imar ve şehircilik problemlerini tamamlamış Mamak’ın değerine değer katan çok önemli yatırımlar oluyor. Heyecanla çalışmaya ve yeni yollar açmaya da devam edeceğiz” dedi.

Yeni yollar mahallenin değerini artırıyor.

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