Gündem Mamakta parklar revize ediliyor Şehit Ercan Uygun parkı yeni yüzüyle nefes aldıracak
ANKARA

Mamak’ta parklar revize ediliyor: Şehit Ercan Uygun parkı yeni yüzüyle nefes aldıracak

Yaptığı parklarla halkının sosyal ve sportif yaşantısına önemli katkı sağlayan Mamak Belediyesi, yeni yaptığı parkların yanı sıra eskimiş parkları revize ederek nitelikli hale getiriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehit Ercan Uygun Parkı yakın zamanda hizmete alınacak.
Şehit Ercan Uygun Parkı yakın zamanda hizmete alınacak.

Durali Alıç Mahallesi’nde bulunan Şehit Ercan Uygun Parkı’nı yenileyen belediye, çok yakın zamanda yeni yüzüyle hizmete açacak. Toplam 6 bin metrekarelik alanda hizmet veren parka 150 adet ağaç dikildi, 660 adet çalı dikimi gerçekleştirildi. Park girişleri yenilenen parkın, sert zeminleri yenilenerek, koşu yolu da büyütüldü. Yeni kamelyalar konulan parkın, çocuk oyun alanı ile birlikte bankları da elden geçirildi.

Mamak Belediyesi, yeni yaptığı parkların yanı sıra eskimiş parkları revize ederek nitelikli hale getiriyor.

Mamak’ta parklar güzel günler için hazırlanıyor

Yeni parkların yapımının yanı sıra eski parkların revizesine de önem verdiklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, dünya genelinde yaşanan pandemi sürecinde de çalışmalara aralıksız devam ettiklerinin altını çizdi. Köse, “İlçemizde bulunan büyük çaplı dediğimiz bütün parkları; bazısında ciddi tadilatlar, bazılarında da küçük dokunuşlar yaparak revize ediyoruz. Vatandaşımızın sıkıntılı günler sonrasında bahar ve yaz aylarında nefes alacağı, stresini atabileceği, rahatlayacağı yerler haline getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Geleceğimizin en büyük yatırımı olan çocuklarımızın sağlıklı bir dünyada yaşaması ve bilinçlendirilmesini hedefleyerek titiz bir çalışma yürütüyoruz” dedi.

Şehit Ercan Uygun Parkı’nı yenileyen belediye, çok yakın zamanda yeni yüzüyle hizmete açacak.

Köse, Mamak’ın çeşitli bölgelerinde bulunan parkların yenilenmesi, bakım ve ilaçlama çalışmalarının yapıldığını kaydederek, bu ve benzeri çalışmaların bundan sonrada belli aralıklarla devam edeceğini söyledi.

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