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POLİTİKA

Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na Selahattin Demirtaş tepkisi: Tüm salon alkışlarken o sessiz kaldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mayıs ayında Van'da Belediye Başkanları ile beraber yapmış olduğu toplantıda "Selahattin Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsanız bizim yanımızda yer alın" çıkışına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sessiz kaldığı ortaya çıktı.

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Emre Ün Yeni Şafak
Mansur Yavaştan Kılıçdaroğluna Selahattin Demirtaş tepkisi: Tüm salon alkışlarken o sessiz kaldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in seçimleri kazandıkları takdirde HDP'ye bakanlık verebileceklerini ifade etmesinden sonra yaşanan gerilim devam ediyor. Özellikle İYİ Parti tarafından sert eleştiriler yükselirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuya ilişkin kararın değerlendirilebileceğini ifade etti.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ise daha önce Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakabileceklerini ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı tepkisini alkışlamayarak gösterdiği ortaya çıktı. Görüntülerde İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerin belediye başkanları da yer alıyor. Tüm salon Kılıçdaroğlu'nun ifadelerinden sonra alkışlarken Mansur Yavaş sessiz kalmayı tercih ediyor.

Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na
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Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na "Demirtaş" tepkisi: Tüm salon alkışlarken o sessiz kaldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mayıs ayında Van'da Belediye Başkanları ile beraber yapmış olduğu toplantıda 'Selahattin Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsanız bizim yanımızda yer alın' çıkışına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın tepkisiz kaldığı görüntüler ortaya çıktı.

"Kayyuma son verilmeli"

Van'da Belediye Başkanları Çalıştayı’na katılan Kılıçdaroğlu burada yaptığı açıklamalarda yine Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya değindi.

Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Kayyum uygulamasına son verilmesini, seçimle gelenin seçimle gitmesini ve oyunuzun değerinin olmasını istiyorsanız o zaman bize katılacaksınız" ifadelerini kullandı.

CHP içerisinde HDP rahatsızlığı yine geçtiğimiz günlerde Ankara'da yapılan açılış töreninde Mansur Yavaş'ın, Kemal Kılıçdaroğlu konuşmaya başlayınca canlı yayını kapattırması ile tekrar kendini gösterdi.
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