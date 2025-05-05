Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mantar toplamak için gittiği dağda 5 gün sonra cansız bedeni bulundu

Mantar toplamak için gittiği dağda 5 gün sonra cansız bedeni bulundu

13:425/05/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, mantar toplamak için çıktığı dağlık bölgede kaybolan Mevlüt Kandemir'in (70) 5 gün sonra cansız bedeni bulundu. Uçurumdan düşerek öldüğü belirlenen Kandemir'in cansız bedeni, bölgeden helikopterle alındı.

Pamukkale ilçesinde yaşayan Mevlüt Kandemir, 29 Nisan'da mantar toplamak için Zeytinköy Mahallesi'ndeki ormana gitti, ancak geri dönmedi. Yakınları Kandemir'e ulaşamayınca yakınları polise kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yapılan arama çalışmalarına Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Denizli arama kurtarma ekibi, SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği ve Dağ Arama Kurtarma Derneği (DAK) üyeleri de destek verdi.

Mevlüt Kandemir'in dün saat 16.00 sıralarında cansız bedeni bulundu. Uçurumdan düştüğü belirlenen Kandemir'in cansız bedeni, bölgeden helikopterle alınarak kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Denizli
#Pamukkale
#Dağ
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İlk evim konut kampanyası son durum nedir, şartlar neler, belli oldu mu? Düşük 1,20 oranlı konut kredisi başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? İlk ev alacaklara kredi başvuru ekranı