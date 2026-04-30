Marmara Belediyeler Birliği’nin yeni Başkanı Ahmet Akın

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Marmara Belediyeler Birliği başkanlığına seçildi. Mustafa Bozbey’in görevden alınmasının ardından yapılan oylamada Akın, belediyeler arası koordinasyon ve uyum vurgusu yaptı.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Marmara Belediyeler Birliği (MBB) başkanlığına seçildi. MBB 2026 yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı, İstanbul Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Bozbey görevden alınmıştı
MBB’nin eski başkanı olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yolsuzluk soruşturmasında tutuklanıp görevden alındığı için toplantıda birliğin yeni başkanını belirlemek için sandık başına gidildi. Oylama sonucunda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığı’na seçildi.
Uyum içinde çalışacağız
Oylama sonrasında konuşan Akın, "Farklı siyasi görüşte olan çok değerli başkanlarımızın ortak kararıyla bu göreve gelmiş olmak, benim için çok büyük bir anlam taşıyor. Belediyelerimizin etkili hizmet üretimi için devletimizin tüm kurumlarıyla koordinasyon içinde çalışacağız. Bakanlarımız başta olmak üzere tüm yetkililerle uyum içinde olacağız” ifadelerini kullandı.