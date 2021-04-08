Marmara Bölgesi'nde geçen ay yağışlar yüzde 30, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94 arttı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, bölgedeki uzun yıllar mart ayı ortalaması 64 milimetre olarak ölçüldü. Bölgeye geçen yılın mart ayında 43, bu yılın martında 83,4 milimetre yağış düştü.

Buna göre Marmara Bölgesi'nde mart ayında yağışların, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 30, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94 arttığı tespit edildi.

Mart ayında Kırklareli’nin batı kesimlerinde yağışlar yüzde 20’den fazla düşüş gösterdi. Sakarya ve Kocaeli'nde ise mart ayının yaklaşık üçte ikisi yağışlı geçti.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Şaylan, Türkiye genelinde mart ayında yağışlarının arttığını söyledi.

REKLAM

GÜNDEM Mart ayında yağışlar normale göre yüzde 33 arttı

Marmara Bölgesi'nde mart ayında yağışların hem uzun yıllar ortalamasına göre hem de geçen yılın aynı dönemine göre arttığını belirten Şaylan, "Mart ayında Marmara Bölgesi yağışlı hava kütlesinin etkisi altında kaldı. Bu durumda Marmara'da yağışları arttırdı" diye konuştu.

Şaylan, kuraklığın ardından yağışların artmasının önemli olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu: