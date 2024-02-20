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Marmara'da batan gemiden acı haber: Cansız bedenine ulaşıldı

Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 'Batuhan A' adlı kargo gemisinin enkazına yapılan dalışta bir kişinin daha cansız bedeni bulundu.

14:34 - 20/02/2024 Salı
Güncelleme: 14:48 - 20/02/2024 Salı
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Batuhan A gemisi
Batuhan A gemisi

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan ve bir kişinin cansız bedenine ulaşılan 'Batuhan A' adlı kargo gemisindeki diğer 5 denizci için arama kurtarma çalışmaları 6. gününde devam ediyor.


Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarında 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenen gemiyle ilgili hava, kara ve denizde yapılan çalışmalara 571 personel katılıyor.


Bir kişinin daha cansız bedeni bulundu


Kayıp mürettebatı arama çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Sualtı Savunma (SAS) komandolarından da 4 dalgıç destek veriyor.


SAS komandolarının gelmesiyle gemiye dalış yapan dalgıç sayısı 30'a yükseldi. Ayrıca Bursa’nın Karacabey ve Balıkesir’in Bandırma ilçelerindeki limanlarda bulunan 12 balıkçı teknesi Sahil Güvenlik Komutanlığının koordinesinde su üstü araması yapıyor.


Yapılan aramalarda bir gemicinin daha cesedine ulaşıldı.




#Marmara
#gemi
#Batuhan
1 saat önce
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