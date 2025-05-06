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Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme: İki şüpheli daha gözaltına alındı

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme: İki şüpheli daha gözaltına alındı

20:276/05/2025, Salı
DHA
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Cinayete ilişkin soruşturmada gözaltına alınan iki kişi, yaşları 18'den küçük olduğu gerekçesiyle Kadıköy Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.
Cinayete ilişkin soruşturmada gözaltına alınan iki kişi, yaşları 18'den küçük olduğu gerekçesiyle Kadıköy Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.

İstanbul'da Mattia Ahmet Minguzzi'nin 24 Ocak'ta öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürerken yeni bir gelişme daha yaşandı. Cinayete ilişkin tutuklu bulunan iki kişi ile birlikte hareket ettiği tespit edilen iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 15 yaşındaki
Mattia Ahmet Minguzzi
'nin bıçaklanarak öldürüldüğü olaya ilişkin tutuklu B.B ve U.B ile birlikte hareket ettiği tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen M.A.D. ve A.Ö. isimli 2 şüpheli yakalandı.

Bilirkişi raporunda iki kişi için gözaltı kararı

Kadıköy'deki tarihi salı pazarında 24 Ocak saat 08.25 sıralarında meydana gelen olayda Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda alışveriş yaptığı sırada B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. Diğer şüpheli U.B. ise Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi, 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli çocuklar B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürüldüğü anların görüntülerine ilişkin bilirkişi raporunda, olay yerinde tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. ile birlikte olduğu tespit edilen 2 kişinin yakalanması için emniyet birimlerine gözaltı kararı gönderildi.

Tespit edilip yakalandılar

Kimlikleri tespit edilen M.A.D. ve A.Ö. isimli 2 şüpheli, bugün Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Yaşları 18'den küçük olan şüpheliler Kadıköy Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.



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