İki kişi daha gözaltına alındı





Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayetle ilgili iki zanlı hakkında daha gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen kişilerin de diğer iki sanık gibi 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.