Ahmet Mattia Minguzzi'nin öldürülmesiyle ilgili davada yeni gelişme yaşandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayetle ilgili iki zanlı hakkında daha gözaltı kararı verildi. Öte yandan Minguzzi'nin mezarına saldıran şahıs için istenen ceza da belli oldu.
Ahmet Mattia Minguzzi'nin öldürülmesiyle ilgili dava sürüyor.
İki kişi daha gözaltına alındı
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayetle ilgili iki zanlı hakkında daha gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen kişilerin de diğer iki sanık gibi 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.
Minguzzi Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir, faillerin iki değil dört kişi olduğunu iddia ederek savcılığa başvurmuştu.
Cezası belli oldu
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin soruşturma kapsamında çalışmaları tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Duran A.'nın "İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianame, Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Şüpheli Duran A. ifadesinde, Bahçelievler'de yaşadığını ve evsiz olduğunu, zaman zaman mezarlığa gidip Minguzzi'nin mezarının yakınındaki bir çeşmeden su içtiğini belirtti.
Ahmet Minguzzi'nin kim olduğunu ve mezarının nerede olduğunu gazetelerden öğrendiği için bildiğini söyleyen şüphelinin, merak ederek gece saatlerinde mezarın başına gittiğinde ayağının takılarak çitlere düştüğünü ve sinirlenerek mezarı kırıp, döktüğünü söylediği öğrenildi.